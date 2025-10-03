Gáspár Evelin: Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek

Péntek este debütált a Horizont Nőfilter című beszélgetős műsorának első adása a YouTube-on. Az epizódban Fodor Zsóka, Tóth Gabi és Gáspár Evelin beszélgettek Lengyel Erikával, egyebek mellett a tiszteletről is. A téma kapcsán Gáspár Győző lánya úgy fogalmazott, mások véleményén még nem vett kenyeret a boltban.

Majd hogyha az emberek véleményén egyszer kenyeret fogok venni, akkor jóllakatom vele a családomat, és meg fogom nekik hálás szívvel köszönni. De hát ez még nem történt meg

– mondta az influenszer, aki kizárólag a közvetlen környezete véleményét tartja mérvadónak.

Hiszen ők látják, ők kapják azt a jót, ami én vagyok. Gondoljanak rólam, amit akarnak. Addig látnak engem, amíg a tudatuk ezt elbírja, mert nyilván itt most már bele tudnánk menni egy olyanfajta beszélgetésbe, hogy emberek bizonyos tudattal, bizonyos horizontig látnak. Én egy nagyon értelmes embernek tartom magam, átlag felettinek. Nagyképűen, mert ezt írják rólam, igen, ilyenkor kell nagyképűnek lenni, mert ez így van. Mert hogyha nem hiszed el magadról, meg nincsen az a konnekció közted, meg egy földöntúli erő között, itt most lehet Isten, az univerzum, az angyalok, a manók, vagy akármi, a tündérek, mindenki találja meg, aki neki kedvére való. Én megtaláltam ezt, most már nagyon régen, és én elvagyok békében önmagammal, a társaimmal, és mindenkinek megadom a tiszteletet. Addig a pillanatig, amíg ő is tisztel.

Mint mondja, utóbbi egy íratlan szabály nála, mert futott már bele olyan helyzetbe, ahol megadta a tiszteletet, de az illető hátulról belérúgott.

A téma kapcsán Gáspár azt is megemlítette, hogy a közösségi oldalakon azt tapasztalja, a mai fiatalok egyáltalán nem tisztelik sem egymást, sem önmagukat.

Gáspár Evelin egyébként jelenleg a Sztárboxban versenyzik. Első ellenfele Szorcsik Viki volt, akiről a meccs után elárulta, hogy nem estek neki jól a színésznő neki címzett nyilatkozatai.