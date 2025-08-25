sztárban sztár all starshans sigla hegyi doktor
A hegyi doktor főszereplője lesz a Sztárban Sztár All Stars első adásának külföldi vendégzsűri-tagja

2025. 08. 25. 20:02
Ősszel visszatér a TV2-re a Sztárban Sztár All Stars: a zsűriben Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András foglalnak majd helyet, a csatorna pedig nemrég bejelentette, hogy a szeptember 7-ei első adásban egy külföldi vendégítész is csatlakozik a csapathoz: A hegyi doktor sztárja, Hans Sigl.

Szereplése apropóján az osztrák színész üzent is a nézőknek:

Hello mindenkinek! Nagyon örülök, hogy rövidesen Magyarországra érkezem. Már nagyon régóta terveztem, hogy elutazom Budapestre. A következő szombaton egy nagyszerű közönségtalálkozón lehet velem találkozni, utána vasárnap pedig részt veszek a TV2 nagyszabású showműsorában. Találkozunk élőben és a tévében is! Addig is minden jót, szeretettel: az önök Hansa

– mondta Sigl.

 

A hegyi doktor legújabb évadában egyébként egy magyar színésznő, Gryllus Dorka is szerepet kapott:

