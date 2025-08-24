byealex
Szórakozás

ByeAlex: Ideje megalapítanom a Nemzeti Macskapártot

Szabó Gábor / RTL
admin Grósz Petra
2025. 08. 24. 07:27
Szabó Gábor / RTL

ByeAlex a minap a Facebook-oldalán írt arról, hogy a 2026-os választás kapcsán gondolkodóba esett, „aztán rájött valami nagyon fontosra, amivel helyre is állna az univerzum rendje”.

Mi az, hogy van olyan, hogy KUTYAPÁRT!??? Ráadásul elvileg viccből! De mégis mi? Ideje megalapítanom a NEMZETI MACSKAPÁRTOT (mert az nincs!), ráadásul teljesen komolyan; macskaügyekben ugyanis nincs vicc! 2000 like esetén hozom a programot! 🗣️ Amúgy este Harkány. De ez tényleg komolyan

írta közösségi oldalán az énekes, aki hamar meg is kapta az általa említett kedveslésszámot, sőt jóval többet is – cikkünk megjelenéséig több mint 22 ezret.

Ne szopassatok már, hogy most a turném alatt írhatom egy nemlétező párt programját! Istenem már! 😀😀😀😀

– fűzte hozzá posztjához később kommentben a Csillag Születik ítésze, aki 2023-ban lett macskatulajdonos: egy beteg kiscicát vett magához, az állat azonban a sorozatos kezelések ellenére sem tudott megküzdeni a betegségével, elpusztult. Az X-Faktor egykori mentora annyira megszerette a cicát az együtt töltött heteik alatt, hogy a lábfejére tetováltatta a portréját, tavaly februárban pedig neki dedikálta arénás koncertjét. Fél évvel később párja unszolására beadta a derekát, és közösen örökbe fogadtak egy skót lógófülű macskakölyköt. Házi kedvencüket Szilvának nevezték el, ByeAlex követői pedig gyakorta találkozhatnak a cicával az énekes közösségi oldalas posztjaiban.

