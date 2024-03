Nem akarták beengedni az Oscar-gálára Messit, az Egy zuhanás anatómiája kutyaszereplőjét

Nagyon sokáig úgy festett, hogy a legjobb eredeti forgatókönyv díját bezsebelő Egy zuhanás anatómiája című film stábja nem viheti magával az Oscar-gálára Messit, a film hétéves border collie-ját. Néhány nappal a gála előtt a Hollywood Reporter arról írt, hogy több stúdió panaszkodott az Akadémiának, hogy Messi figyelemfelkeltő jelenléte tisztességtelen előnyt jelentett a film számára.

Sokáig úgy is tűnt, hogy Messi otthonról figyeli majd az eseményeket, ám végül a bojkottból semmi nem lett, a kutya pedig előkelő helyről figyelte az eseményeket.

A kamera többször is mutatta Messit, aki látszólag tapsolt, ám a mancsait nem mások mozgatták, hanem mű végtagokat használtak a célra. Ráadásul korábban rögzített tapsolást mutattak róla a tévén keresztül:

Messi at the #Oscars pic.twitter.com/YLQPOivlcn

messi’s scenes were pre recorded they fooled us 😅 #oscars

pic.twitter.com/zAnn0rTxBg

— Popcorn Picks (@popcornpickss) March 11, 2024