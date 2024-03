Az Oppenheimer tarolt, a Barbie hoppon maradt, Mihalek Zsuzsa Oscart nyert

Az idei legnagyobb győztes az előzetes várakozásoknak megfelelően az Oppenheimer lett, Christopher Nolan filmje a 13 jelölésből összesen hetet váltott díjra. Az atombomba atyjának is nevezett Robert Oppenheimer megformálásáért Cillian Murphy vihette haza első Oscar-díját a legjobb férfi főszereplő kategóriában – ezzel ő az első ír Oscar-díjas is. De nemcsak ő örülhet az első szobrocskának, meglepő módon maga Nolan is most kapott először díjat, ezúttal viszont rögtön kettőt is: a legjobb rendezői díj mellett a legjobb film kategóriában is az Oppenheimer nyert. Sőt, a legjobb férfi mellékszereplő díjat elnyerő Robert Downey Jr.-nak is ez az első Oscarja, bár már kétszer is izgulhatott a jelöltek között.

A nyáron még hatalmas küzdelemnek tűnő Barbenheimer-rivalizálás az Oscar-gáláig nem tartott ki: a Greta Gerwig által rendezett Barbie a nyolc jelölésből csak egyetlen díjat vitt haza: a legjobb eredeti betétdal a What Was I Made For lett. Ezzel történelmet írtak az alkotók, Billie Eilish és Finneas O’Connell, ők ugyanis a legfiatalabb művészek, akik már két Oscart tudhatnak magukénak. A 22 éves énekesnő és négy évvel idősebb bátyja 2022-ben a James Bond betétdalával, a No Time To Die-al már szerzett egy díjat. Ha díjesőt nem is, az este legnagyobb buliját a Barbie-nak és Ryan Goslingnak köszönheti az amúgy eléggé langyos gála, hiszen a színész Slash-sel jelent meg a színpadon, és rózsaszín jelmezben, Gerwiget és Margot Robbie-t megénekeltetve táncolta végig az I’m Just Kent.

Ismét lett magyar Oscar-díjas, Mihalek Zsuzsa a Szegény párák berendezőjeként kapta meg a a díjat két másik társával együtt, bár nem vett részt élőben a ceremónián (ennek okairól szintén Oscar-díjas kollégái meséltek). Yorgos Lanthimos filmje összesen négy díjat szerzett meg, ezzel a második az Oppenheimer mögött. A Frankenstein-feldolgozás díjai között azonban egy nagy meglepetés is van: Emma Stone nyerte a legjobb női főszereplő díjat, pedig ebben a kategóriában a Megfojtott virágok Lily Gladstone-ja volt a nagy esélyes, aki korábban a Golden Globe-ot és a színészek szakszervezetének díját is elnyerte. Gladstone azonban már így is történelmet írt, hiszen ő a díj közel százéves történetében ő az első indián származású nő, akit jelöltek a legjobb színésznő kategóriában.

Legjobb film:

American Fiction

Egy zuhanás anatómiája

Barbie

The Holdovers

Megfojtott virágok

Maestro

Oppenheimer

Előző életek

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

Legjobb rendező:

Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája)

Martin Scorsese (Megfojtott virágok)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Jorgosz Lántimosz (Szegény párák)

Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület)

Legjobb férfi főszereplő:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Legjobb női főszereplő:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Megfojtott virágok)

Sandra Hüller (Egy zuhanás anatómiája)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Szegény párák)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Megfojtott virágok)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Szegény párák)

Legjobb női mellékszereplő:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Egy zuhanás anatómiája

The Holdovers

Maestro

May December

Előző életek

Legjobb adaptált forgatókönyv:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

Érdekvédelmi terület

Legjobb operatőr:

El Conde

Megfojtott virágok

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb látványtervezés/díszlet:

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb jelmeztervezés:

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb vágás:

Egy zuhanás anatómiája

The Holdovers

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb vizuális effektusok:

Az alkotó

Godzilla Minus One

A Galaxis őrzői 3.

Mission: Impossible – Leszámolás – első rész

Napóleon

Legjobb smink:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

A hó társadalma

Legjobb eredeti filmzene:

American Fiction

Indiana Jones és a sors tárcsája

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb eredeti dal:

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (Amerikai szimfónia)

Wahzazhe (Megfojtott virágok)

What Was I Made For? (Barbie)

Legjobb animációs film:

A fiú és a szürke gém

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Legjobb animációs rövidfilm:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! (Inspired by the music of John & Yoko)

Legjobb rövidfilm:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Legjobb dokumentumfilm:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill A Tiger

20 Days in Mariupol

Legjobb rövid dokumentumfilm:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Legjobb nemzetközi játékfilm:

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teacher’s Lounge

Érdekvédelmi terület

Legjobb hang:

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Leszámolás – első rész

Oppenheimer

Érdekvédelmi terület