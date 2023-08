Az új-zélandi bolthálózat eredetileg azért hozta létre az applikációt, hogy a vásárlóiknak segítsen kitalálni, mit főzhetnének a konyhában fellelhető maradékból.

Mesterséges intelligencia (MI) segítségével alkotta meg receptajánló alkalmazását az egyik új-zélandi szupermarketlánc, azonban a jó szándékkal létrehozott applikáció akár azt is elárulja a felhasználóinak, hogy hogyan kell mérgező klórgázt előállítani – számolt be a Guardian.

A Pak ‘n’ Save szupermarketlánc azzal népszerűsíti az új alkalmazást, hogy a program segíti a felhasználók spórolását a megélhetési válság közepén.

Mégpedig nem is akárhogy: csak be kell írni, hogy milyen maradékok találhatóak otthon, amire a mesterséges intelligenciát használó alkalmazás rögtön fel is ajánl egy vagy több lehetséges étel- vagy italreceptet.

Ez így eddig nagyszerűen hangzik, azonban az applikáció nagyon furcsa receptajánlatokkal is elő tud állni, ha az otthonukban található ételek listáját megfűszerezik egyéb háztartási kellékekkel is.

Az egyik mesterséges intelligencia által „aromás vízkeveréknek” elnevezett, „a szomjoltáshoz és az érzékek felfrissítésére tökéletesen alkalmas italként” bemutatott recept melléktermékeként például mérgező klórgáz jön létre.

Hűtve tálaljuk, és élvezzük a frissítő illatot

– írja a mesterséges intelligencia által kreált recept anélkül, hogy felhívná a figyelmet a belégzés esetén tüdőkárosodást, vagy erősebb dózisnál akár halált is okozó klórgáz veszélyeire.

A receptet egy új-zélandi politikai kommentátor, Liam Hehir osztotta meg a közösségi oldalán arra bátorítva a követőit, hogy ők is kezdjenek kísérletezésbe. Az így begyűjtött ajánlások között egy fehérítővel felturbózott, „friss leheletet” adó alkoholmentes koktél, valamint egy hangyaméreggel és ragasztóval töltött szendvics receptje is szerepel.

De a mesterséges intelligencia egy „fehérítővel átitatott riszes meglepetés”, illetve egy „metanol boldogság” fantázianevű receptet is ajánlott.

A szupermarket szóvivője a baki kapcsán azt nyilatkozta: csalódottan tapasztalták, hogy egyes felhasználók „nem megfelelő módon” próbálták meg használni az alkalmazást – de a közleménye szerint „folyamatosan finomhangolják” az adott esetben halálos mérgeket is ajánló csetbotot, amit a felhasználási feltételek szerint amúgy is csak nagykorúak használhatnak.

Az üzletlánc emellett azt is hangsúlyozta, hogy a program által ajánlott recepteket nem vizsgálják felül emberek, ezért nem is tudják garantálni, a receptek követésével „teljes értékű” vagy egyáltalán „fogyasztásra alkalmas” ételek és italok készíthetők.

„A Savey Meal-bot által készített receptekre való hagyatkozás vagy azok elkészítése előtt saját belátása szerint kell eljárnia” – fogalmaz a közlemény.