Kiakadtak a rajongók: Beyoncé olyan koncertjegyet árul horror áron, amivel látni nem, csak hallani lehet őt

Szinte ingyen adja.

Már jó ideje tart Beyoncé Renaissance nevet viselő világkörüli turnéja. Az énekesnő most 157 dollárért, azaz majd’ 56 ezer forintért olyan jegyeket árul, melyek a színpad mögé szólnak, így pedig látni nem lehet a látványos showelemekkel felépített fellépését, pusztán hallani. Most, a New Jersey-i show előtt a rajongók lehetőséget kaptak arra, hogy megvásárolják a korlátozott megtekintéssel járó, csak hallgatásra feljogosító jegyeket.

Ahogy a Telegraph is írja, Beyoncé jól ismert a kidolgozott színpadi műsorairól, kellékeiről és káprázatos jelmezeiről, így érthetően számos rajongója kétkedve fogadta az új jegytípus bevezetését.

Ha csak hallani akarnám a koncertet, kint állnék a parkolóban

– idézi egyiküket a lap.

Egyébként a korlátozott megtekintésre alkalmas jegyeket általában vakok vagy gyengénlátók számára kedvezményes áron értékesítik.