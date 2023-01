Legendás Szerelemtől Messiásig: íme Nick Cannon tucatnyi fura nevű gyereke

Megpróbáltuk összeszedni, hogy az amerikai műsorvezető-humorista-színész-producer-rappernek hány anyától hány gyermeke született, és milyen sorrendben követték egymást.

Nick Cannon 2023-ra tizenkétgyermekes apa lett. A tévés és rádiós műsorvezető, komikus, színész, producer, rapper, író, rendező, dj, aktivista és gyermekkönyvszerző családi viszonyrendszerét kutatva odáig tiszta a kép, hogy az apa férfi, az anya nő. De hogy hány anyától született hány gyereke, és ők milyen sorrendben követték egymást, már okozhat némi fejfájást. Az apa esetében talán még a karrierje nyomon követésénél is komolyabb feladat párkapcsolatainak és azok gyümölcseinek számbavétele. Egy teljes bibliográfia lefestése helyett most csak erre a magánéleti szálra próbálunk koncentrálni.

Ezek a gyermekek szándékosan születtek erre a világra, nem pedig véletlenül! Hidd el, elég sok ember van, akinek gyereket csinálhattam volna, mégsem tettem. Akik terhesek lettek tőlem, pontosan azok, akiknek azzá kellett válniuk. Csak egyszer élünk

– mesélte Cannon a Power 106 Los Angeles rádióadásában.

4 gyerek 2 anyától 9 év alatt

2011. április 30. – ezen a napon jöttek világra Cannon első gyermekei Mariah Carey-től; a kislány Monroe és a kisfiú Moroccan Scott Cannon (a Moroccan névvel utalva az énekesnő akkori lakásának marokkói stílusára, ahol az eljegyzésük történt). A pár ekkor még boldog házasságban élt, és újszülött gyermekeik nem is sejthették, hogy később hány féltestvérük nevét kell majd megjegyezniük. A Grammy-díjas énekesnőtől Cannon 2016-ban vált el, de azóta is mindent megtesznek azért, hogy az ikreiket a lehető legjobb tudásuk szerint neveljék fel – közös felügyeleti jogot gyakorolnak, és válásuk óta többször is lehetett családként együtt látni őket különböző rendezvényeken.

Ennek ellenére a viszonyuk a nyilvánosság előtt sem teljesen tisztázott. Cannon a tavaly év elején kijött Alone című számában megénekli, hogy még mindig szerelmes Carey-be, illetve a Hottee Talk Show podcastjében elárulta, hogy szerinte soha nem fog egyetlen nő iránt sem úgy érezni, mint ahogyan volt feleségét szereti. Carey-t pedig Kevin Frazier kérdezte egy interjúban, hogy készülnek-e közös vakációra menni az ikrekkel és a féltestvéreikkel, mire az énekesnő nevetve így felelt: „Lennének féltestvéreik? Én nem tudok róla, hiszen nem házasságból születtek. De nem tudom, azt hiszem ezt egy másik interjúban kellene megkérdezned…” Mindemellett Carey elfogadja Cannon többi gyermekét, habár nem szeretne komolyabban belevonódni volt férje új családjainak életébe.

2017. február 21. – Cannon második fiának még az ikrek hatodik születésnapja előtt adott életet a modell, táncos és egykori szépségkirálynő, Brittany Bell. Bár a pár éppen szünetet tartott a Golden Sagon Cannonnak keresztelt fiú (azaz Arany Sagon Cannon) érkezésekor, az ekkor háromgyerekes apa a Power 106 FM rádiócsatornáján arról beszélt, hogy Golden nem „baleset volt”, hiszen mindig is öt gyermeket szeretett volna, dacára annak, hogy már nem házas.

2020. december 28. – Brittany Bellnek Jézuska néhány nappal az ünnep után, december 28-án hozta meg az ajándékát egy kislány képében, a pár második közös gyermekének a neve pedig Powerful Queen Cannon lett (megörökölve apja nevét, Queenként, azaz Királynőként utalva a szépségkirálynő anyja szakmai sikereire, és Powerfulként, azaz Erőteljes/Nagyhatalmú, pedig – szerencsés esetben – a saját személyiségét is megkapta a csomaggal). A természetes úton, kádban született kislány, mint utóbb kiderült, méltó lett a nevéhez: 20 hónapos korában, miután az orvosok levágtak egy gipszet a lábáról, apja a következőket mondta: „Ő az én hősöm!”.

3 gyerek 2 anyától 1 év alatt

2021. június 14. – ez az esztendő gyermekáldás terén igen bőségesre sikerült az itthon is licenszelt Álarcos énekes amerikai műsorvezetőjének. Június 14-én egyből két fiúgyermeket is a világra segíthetett Abby De La Rosa, az ekkorra már hatgyermekes apuka legújabb partnere: Zion Mixolydiant és Zillion Heir Cannont. A Zion héber eredetű név, a bibliai-jeruzsálemi Sion hegye után kapta a kisfiú, a középső neveként adott Mixolydian pedig egy zenei skálára utal. Ikertestvére nevénél sem fogták vissza a szülők a fantáziájukat: a Zillion magyarra fordítva egy meghatározhatatlanul nagy számot jelent, míg Heir az, aki örökölni fog, így itthon talán Csilliárdos Örökösnek hívhatnánk a kisfiút.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Abby De La Rosa (@hiabbydelarosa) által megosztott bejegyzés

A dj-ként dolgozó, Cannonnal nyitott kapcsolatban élő anyuka nem érzi úgy, hogy gyermekei apja lenne számára a nagy ő, de szereti életének ezt a szakaszát, és Cannon többi gyerekének, valamint azok édesanyjai számára is csak a legjobbakat kívánja.

2021. június 23. – Mindössze néhány nappal legújabb ikreinek születése után a rapper hetedik gyermekét is üdvözölhette, Zen S. Cannont, ezúttal Alyssa Scott modellel alkotva szülőpárt. A kisfiú sajnos már néhány hónaposan légzési nehézséggel küzdött, majd 5 hónapos korában bekövetkezett minden szülő legszörnyűbb rémálma: Zen agydaganatban elhunyt.

Egy gyermek elvesztése a legsúlyosabb, legsötétebb és legdepresszívebb élmény, amit soha nem fogok kiheverni. A bűntudat, a fájdalom és a bánat keveréke ül rajtam minden nap

– írta Cannon egy Instagram-posztban kisfia halálának az évfordulóján.

4 gyerek 4 anyától 1 év alatt

2022. június 28. – ekkor született Legendary Love Cannon, a magyarra Legendás Szerelemnek fordítható nevével a talán apja sorsára predesztinált kisfiú. A saját fitnesz-weboldalt üzemeltető Bre Tiesinek Legendary Love az első gyermeke a producertől, habár kapcsolatuk már egy évtizede tart, kisebb nagyobb megszakításokkal. A modellként is dolgozó 31 éves nő korábban Johnny Manziel amerikaifutball-játékos felesége volt, de minden egyes szakítása után visszament Cannonhoz, akivel állítása szerint, ha nem is szokványos, de gyönyörű kapcsolatuk van, és a férfi csodálatosan bánik vele – aminél nem is vágyhatott volna többre gyermeke apjának kiválasztásakor.

„Úgy érzem, mindenki a saját családjára és a saját helyzetére koncentrál. Mindannyian nagyon támogatóak vagyunk, de ezt tiszteletben tartjuk. Az a te családod, ez meg a miénk; de ha bármire szükséged van, akkor itt vagyunk” – mondta Tiesi az E!Newsnak adott interjújában.

2022. szeptember 14. – az ebben az évben a második, összességében pedig a kilencedik Cannon-baba, Onyx Ice Cole Cannon még csak néhány hónapos, de már nem ő a komikus legfiatalabb kislánya. A LaNisha Cole modelltől született első közös gyermekük egy drágakő után kapta a magyarra Jég Ónixnak fordítható nevét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon NICK CANNON (@nickcannon) által megosztott bejegyzés

Onyx Ice-t a születése után négy héttel megkeresztelték, az apa pedig így nyilatkozott az őket – a poliamor kapcsolatuk miatt – ért durva támadásokról:

Az ünneplés e pillanatában szeretném elnémítani az alacsony rezgésű frekvenciákat, és csak a Civilizáció Legmagasabb Osztályával együtt örülni, akik valóban összehangolódnak a célunkkal ebben a dimenzióban.

2022. szeptember 30. – ha valaki elvesztette volna a fonalat, akkor segítségként: igen, még az előbb említett keresztelő ceremóniát megelőzően megérkezett a „Civilizáció Legmagasabb Osztályába” Rise Messiah Cannon is (ráadásul Messiás névvel), az immár tízgyermekes apuka hetedik fiúgyermeke, a Brittany Belltől született második fia, aki a pár harmadik közös gyermeke.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon So Cal Event Planners (@socaleventplanners) által megosztott bejegyzés

2022. november 11. – a következő, de még nem az utolsó 2022-es Cannon-gyermek Beautiful Zeppelin Cannon néven látta meg a világot (Beautiful, mint Gyönyörű, a Zeppelin név pedig utalhat az ikonikus rockzenekarra, vagy az egykori léghajókra is). Abby De La Rosa kislánya harmadik babaként érkezett a családba, ikerbátyjai, Zion Mixolydian és Zillion Heir után.

2022. december 14. – és a várakozásoknak megfelelően még tavaly megérkezett Halo Marie Cannon, a rapper tizenkettedik gyermeke. A kislány édesanyja Alyssa Scott, aki a baba megszületését bejelentő posztban megemlékezett tavaly elhunyt kisfiukról, Zenről.