„Ez is a spórolás egy formája, elég hozzá egy meleg takaró” – Nagy Feró 16-17 fokban alszik feleségével

Nagy Feró a Blikknek nyilatkozott arról, hogy a világban kialakult energiaválság miatt milyen változtatásokat vezetett be otthonában az utóbbi hónapokban. A magas rezsiszámlákat elkerülendő fokozottan odafigyel arra, mire és mennyit költ.

A nappaliban van egy cserépkályhám, amit évek óta nem üzemeltem be. Most az adja a meleget, így költséghatékonyabb a fűtés. Emellett függönyöket szereltem a ház több pontjára, amelyek fogják a meleget. Viszont csak egy helyiséget fűtünk ki. A feleségemmel egyébként sem szeretünk melegben aludni, így a hálószobánkban tizenhat-tizenhét fok van. Ez is a spórolás egy formája, elég hozzá egy meleg takaró