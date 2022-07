Puskás-Dallos Bogi a pályája elején nem tartotta magát elég izgalmasnak

Puskás-Dallos Bogi volt Lakatos Márk vendége a Sztáröltöző legutóbbi adásában. Az énekesnő felidézte első videóklipje forgatását, amit tíz évvel ezelőtt készítettek el. Ennek kapcsán a karrierje első időszakáról mesélt.

Egy 15 éves győri lány voltam, persze, hogy féltettek a szüleim és kísérgettek mindenhova. Mivel ők nem zenészek, teljesen laikusak voltak ebben az egészben, ezért szerették volna fogni a kezemet. Szerintem féltettek, de közben hagytak is, és lelkesek voltak ezzel kapcsolatban. Apukám volt az, aki nagyon szerette az énekhangomat, látott ebben az egészben valamit, még akkor is, amikor én el sem hittem, hogy ebből lesz valami. Az elején azt hittem, hogy ez egy hobbi, nagyon szeretek énekelni, de nem tartottam magam elég izgalmasnak. Idő volt, mire felfedeztem magamban, hogy én mitől is lehetek izgalmas