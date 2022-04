Miután Jagger „a rockzene jövőjének” nevezte, Machine Gun Kelly gyorsan vissza is tért a raphez

Eminem biztos nem fog Jaggerhez hasonló dolgokat nyilatkozni.

Néhány napja Mick Jagger azt nyilatkozta, a rockzene ígéretes jövő előtt áll, ha olyan fiatalok lesznek benne meghatározó előadók, mint például Machine Gun Kelly.

A rockzenéhez szükség van energiára, és manapság nem igazán van sok új rockénekes. Azért így is van pár. Ott van Yungblud és Machine Gun Kelly. Az a fajta pop-punk hangulat nekem azt mutatja, hogy van még egy kis élet a rock and rollban.

Az OFF Média azonban azt írja, MGK már megint a rapzene felé kacsintgat, legalábbis ezt nyilatkozta egy podcastműsorban.

Csinálni fogok egy raplemezt, de csak magamnak. Nincs semmi más oka, nem akarok bizonyítani semmit, nincs rajtam kényszer. Ha úgy csinálok valamit, hogy közben másoknak akarok bizonyítani, akkor egyrészről őrületbe fogom magamat kergetni, másrészről nem tudok jó anyagot kiadni a kezemből.

A zenésznek volt már hasonló műfajváltása korábban is: mielőtt 2019-ben a punk-rock vonal felé kezdett nyitni, előtte rapperként próbált karriert építeni Amerikában. Akkor több balhéba is belefutott: beszólt például egy dalban Eminemnek is, mondván kiöregedett, porosak a zenéi, ideje átadnia másnak a stafétabotot. Akkor elég indulatos adok-kapok kerekedett a dologból, így nem valószínű, hogy Eminem majd Jaggerhez hasonló nyilatkozatot adna MGK rapzenéhez történő visszatérése miatt.