Még a híres szatirikus műsor is Ukrajna előtt tisztelgett

A Saturday Night Live az Egyesült Államok egyik legnevesebb műsora, évtizedek óta megy, vicces, szatirikus szkeccsekből áll, meghívott hírességek szoktak a műsorvezetői lenni. Mi is számtalanszor írtunk a show-val kapcsolatban.

A heti műsor most majdnem egy hónap után tért vissza, ráadásul egy erős kezdéssel, nem vicceltek, hanem tisztelegtek Ukrajna előtt. Aki valahogy eddig lemaradt volna, keleti szomszédunkban háború dúl, itt követheti a mai percről percre közvetítésünket.

A szombati rész legelején két szereplő, Kate McKinnon és Cecily Strong áll a kamera elé, hogy felvezesse a New York-i Ukrainian Chorus Dumkát. A több mint 70 éves fennállású kórus az Ima Ukrajnáért című dalt adta elő.

Ezután kezdődött el úgy a műsor, ahogy a nézők megszokhatták, az emblematikus mondattal: „ Live… From New York. It’s Saturday night.“

Vagyis csak majdnem. Mert ahelyett, hogy a nyitó stáblista következett volna, a kamera továbbra is a kórus előtti gyertyákat mutatta, amelyeket felülről nézve a Kijev feliratot adták ki.

“Prayer for Ukraine” performed by Ukrainian Chorus Dumka of New York pic.twitter.com/5pi2l1Olpx

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 27, 2022