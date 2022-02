A világ legnagyobb pókját fedezték fel egy konténerben Angliában

Az állat több mint 8000 kilométert utazott, egy hónapig volt élelem nélkül.

Mérges vadászpókot találtak egy rakományban az egyesült királyságbeli Hull kikötőjében – írja a Mirror.

A lap szerint az állat véletlenül került a szállítmány közé, amely Kínából érkezett. A vadászpók így több mint 8000 kilométert utazott, nagyjából egy hónapig volt a konténerben.

Ez a fajta pók akár 30 centisre is megnőhet, így a világ legnagyobbjai pókfajának számít, a most talált példány „csak” 6 centis volt, de így is a frászt hozta a személyzetre.

A vadászpókot végül az RSPCA állatvédelmi szervezet munkatársai fogták be. Bár a pók nem jutott vízhez és táplálékhoz, a szervezet munkatrsai szerint úgy tűnt, hogy nincs semmi baja.

A vadászpók csípése nem halálos az emberre, de szapora szívverést, hányást és fejfájást okozhat a mérge.

Ez volt az első alkalom, hogy ez a pókfajta eljutott az Egyesült Királyságba, de korábban nem volt ritka, hogy egzotikus pókokat, rovarokat vagy hüllőket találtak a szállítókonténerekben, az álltatok legtöbbször véletlenül csomagolják bele a dobozokba.