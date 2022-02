Drake kikövette az Instagramon Rihannát és A$AP Rockyt

Nem mindenki örül az énekesnő terhességének.

Rihanna és rapper kedvese, A$AP Rocky hétfőn „jelentették be”, hogy hamarosan szülők lesznek. A páros Harlembe ugrott le egy sétára, az énekesnő pedig jól láthatóan szabadon hagyta a hasát, hogy mindenki számára világos legyen a várandóssága. A hírt nem is hagyta sokáig ülepedni, ma már az Instagramján is megmutatta, mekkora a terheshasa.

Ezzel egy időben az internetet ellepték a Chris Brownról és Drake-ről készült mémek, amik a két rapper feltételezett reakcióját igyekeznek bemutatni – mivel annak idején ők is együtt jártak az énekesnővel. Utóbbi például a minap nagyon morcosan nézett a telefonjára egy kosármeccsen, az internetezők pedig rögtön szabadjára is engedték a fantáziájukat.

Úgy fest viszont, hogy a mémkészítők talán nem is járnak olyan messze a valóságtól azt hirdetve, hogy Drake nem repes az örömtől. Miután ugyanis megjelentek a Rihanna terhességével kapcsolatos hírek és fotók, a rapper tényleg rátenyerelt az „unfollow” gombra az Instagramon, és nem csak az énekesnőt, de A$AP Rockyt is kikövette a közösségi oldalon.