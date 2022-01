Balhémentes, vonzó, ráadásul újra egyedülálló – ezért szeretik sokan Jason Momoát

A píár csinált Momoából jó embert, vagy a jó Momoát lovagolja meg a píár? Utánajártunk, miért Jason Momoa az egyik legnépszerűbb színész, és miért kíváncsiak 17 millióan a hétköznapjaira az Instagramon.

A Trónok harca arca

A színész hawaii születésű, de Iowában nőtt fel. Szülei elváltak, ezután édesanyja egyedül nevelte. Első szerepéhez – ami a Baywatch: Hawaii sorozathoz kötődött – némi füllentés árán jutott hozzá. A meghallgatáson közölték vele, hogy szükség lenne egy önéletrajzra, ám a fiatal Momoa ekkor még nem rendelkezett filmes tapasztalattal. Modellkedésben sem volt jártasabb, mégis azt hazudta a castingon, hogy nagy név a szakmában, pózolt már a Guccinak és a Louis Vuittonnak is. Később azzal is kérkedett, hogy 1999-ben ő lett az év hawaii modellje, pedig a titulus nem is létezik. Valamiért mégis hittek neki – mindezt maga Jason Momoa árulta el a Square Mile magazinnak.

A 2000-es években több sorozatban és néhány filmben is szerepet kapott, játszott például a Csillagkapu – Atlantisz című sorozatban, később pedig a 2007-es Pipeline című horrorban. Mindezek ellenére a színész több interjújában is elmondta, nem volt mindig állása, előfordult, hogy alkalmi munkákból élt, ahonnan egy lakókocsiba tért haza.

Az áttörést a Trónok harca hozta el neki 2011-ben, ahol Khal Drogót alakította. A szerep csupa olyan primitív és állatias jegyet követelt meg, amik a színészben megvoltak, karaktere mégis világszerte népszerű lett. Igaz, csak a tévénézők körében, a szakma ugyanis nem bombázta ajánlatokkal – emiatt 2013-ban, hogy némi bevételhez jusson, rendezett egy saját filmet. A Road To Paloma című drámában korábbi kedvesével, Lisa Bonet-val játszott együtt.

A legtöbb színész igazából munkanélküli, ilyen a szakma természete. Mindig tudtam, hogy ha keményen dolgozom, és nem adom fel, valami jónak kell történnie. És így is lett

– mondta a színész. Bár a film a Rottentomatoes oldalán 57 százalékon áll, ami azt jelenti, annyira nem estek hasra tőle az emberek, Momoa 2014-ben a The Red Road sorozatban kapott szerepet, két évvel később pedig már Aquamanként tűnt fel a Batman Superman ellen – Az igazság hajnalában.

Ami egy hajszálon múlt.

Az emberek úgy voltak vele, hogy imádják Jasont, de még mindig nem tudták, mihez kezdjenek velem. Aztán Zack Snyder felhívott, hogy menjek el a Batman meghallgatására. Nem láttam magam Batmanként, majdnem nemet mondtam az egészre. Aztán mégse, és úgy játszottam Batmant, mintha egy csavargó lenne. Tudtam, hogy nem engem fognak választani, de úgy voltam vele, hogy akkor szórakozom kicsit. Zack pedig pont ezt akarta

– emlékezett vissza a színész a The New York Times interjújában. A meghallgatás után megkapta Aquaman szerepét, ezt követően pedig úgy tűnt, sikerült kitörnie a morgós dothraki szerepből, amibe beskatulyázták, pontosabban beskatulyázta saját magát.

Akiket a színészi játéka nem ragadott magával, joggal hihetik, hogy Jason Momoa pusztán a fizimiskája, illetve a szerepei miatt tart ott, ahol, elvégre a szuperhősfilmek kvázi előrevetítik, hogy a karaktereik a való életben is jófejek. Momoa erre rá is játszik – mutatunk néhány példát.

Bohóc

A hétköznapi életében kevés olyan dolog létezik, amire ne lehetne rávenni Momoát. Gyakran látni beszélgetős műsorokban, ahol, ha kell, Jimmy Fallonnal vízicsatázik, máskor pedig fülbevalókat csíptetnek a mellbimbóira a Saturday Night Live egyik adásában.

Instagram-profilját nézve hamar kiderül, hogy Momoa semmilyen szabályrendszert nem követ, mindenfajta tematika nélkül posztol – igaz, gyakran azzal sem vesződik, hogy pontokkal és vesszőkkel tagolja a mondatait. Jelenleg közel 17 millióan követik a tevékenységét, a kedveléseinek száma között azonban óriási különbségek vannak. Akad olyan bejegyzése, ami mindössze húszezer lájkot gyűjtött, de olyan is, ami félmilliót.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jason Momoa (@prideofgypsies) által megosztott bejegyzés

Botrányoktól mentes

Bár sokan megteszik, Momoa nem üzenget másoknak a közösségi oldalakat használva, és az utcán sem keveredik verekedésbe, mint például nemrég Kanye West. Ettől függetlenül a balhé őt is megtalálja: 2008-ban egy kocsmai szóváltás után egy férfi söröspohárral támadt a színészre, akinek az arcát száznegyven öltéssel varrták össze, a heg körül nem is nőtt vissza a szemöldöke.

Ami a szerelmeit illeti, Momoa Lisa Bonet előtt csak egy híres nővel vállalta fel a kapcsolatát. 1999-ben a Baywatch forgatásán találkozott Simmone Jade Mackinnonnal, 2004-ben pedig el is jegyezték egymást. A lagzit 2007-re tervezték, ám 2006 decemberében szakítottak, nem sokkal azután, hogy Momoa megismerkedett Bonet-val. A színésznő hamar teherbe is esett, aminek kapcsán ugyan Mackinnon kifejezte csalódottságát, ezt leszámítva egyikük sem rendezett jelenetet. Nem volt sárdobálás akkor sem, amikor a színész és Lisa Bonet idén januárban bejelentették: külön utakon folytatják.

Exszimbólum

Természetesen az ízlés szubjektív, mindenesetre a Momoa-Bonet-szakítás után a közösségi oldalakon elszaporodtak azok a posztok, amelyekben nők azzal viccelődnek: bár a szakítás szörnyű, végre előttük is kinyílt egy bizonyos ajtó. Momoa talán a mazsolánál is megosztóbb:

egy Reddit poszt alatt például többen kifejtették, nem tetszik nekik a színész csapzott hajviselete, öltözködési stílusa – összességében az, hogyha ránéznek, úgy érzik, ráférne egy zuhany,

miközben mások kifejezetten jóképűnek látják, tetszik nekik a magassága, illetve az erős állkapcsa.

Utóbbi egyébként mára szinte elvárás a hollywoodi színészek felé – a jelenségről már három évvel ezelőtt írtunk.

Vannak, akik azt sem restek kijelenteni, hogy Jason Momoa förtelmes színész, és csak a különleges kinézete miatt kell Hollywoodnak. A posztoló érvelését többen is megcáfolták, mondván, a színész minden szerepével jobb és jobb lesz, egyikük pedig így zárta mondandóját:

Az van, hogy őt egyetlen másik színész sem tudja eljátszani. Ha olyan karaktert akarsz, mint Jason Momoa, akkor neked Jason Momoa kell.

Mondjuk, ez elég sok színészre igaz.

Betty White-ot is zavarba hozta

Jason Momoa és Betty White 2014-ben szerepeltek együtt Conan O’Brien műsorában, ahol a színésznő Momoa címlapfotóját látva felsóhajtott. A műsorvezető meg is kérdezte tőle, hogy jól van-e, mire ő azt felelte:

Egyre jobban!

Ezt követően egy hamis címlap jelent meg a képernyőkön, ami azt hirdette, hogyan tehetnek szert az olvasók olyan lapos fenékre, mint amilyen Conan O’Briené. Ezt látva a színész megjegyezte, hogy semmi baj nincs azzal, ha lapos a hátsója, cserébe biztos méretes hímtaggal áldotta meg a jóisten. Mindezek halltán Betty White ismét elhűlt kicsit, ezért Momoa kedvesen megérintette a csuklóját, mielőtt folytatta volna a műsorvezető méltatását.

Szereti a rajongóit és a Földet

A színész kifejezetten szereti az ingyen píárnak azt a részét, amikor rajongókkal kell fényképezkedni. Amikor párokkal találkozik, gyakran kérik tőle, hogy a fotó kedvéért a nőket ölelje át, de közben tegyen úgy, mintha a férfit éppen ellökné.

2020 novemberében vírusként kezdett terjedni egy videó, amin egy Danny Sheehan nevű kisfiú reakcióját láthattuk, miután kibontotta az ajándékát, ami egy Aquaman-figurát rejtett. A felvétel Jason Momoához is eljutott, aki pár nappal később videócsetelt apró rajongójával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jason Momoa (@prideofgypsies) által megosztott bejegyzés

Danny már kettejük beszélgetésekor is küzdött a rákkal, agytumort diagnosztizáltak nála. Tavaly augusztusban, nyolcéves korában végül le is győzte őt a betegség. A kisfiút rengetegen meggyászolták, köztük a színész is, aki egy Instagram-posztban búcsúzott el tőle.

Jason Momoa fontosnak tartja a fenntarthatóságot, és szívügyének tekinti, hogy figyelmeztesse az embereket a Föld és a vizeink szennyezettségére. Tavaly októberben létre is hozta saját márkáját, a Mananalut. A színész alumíniumdobozokban árulja a vizet, úgy véli ugyanis, hogy a műanyag helyett ez lehet a kulcsa egy szebb jövőnek.

Bírja Budapestet

A színész többször is forgatott már a magyar fővárosban, ahol az általa dokumentáltak szerint jól érezte magát. Szinte minden nevezetességünknél lőtt egy fotót, majd tetkót is varratott Budapest egyik szalonjában.

Jason Momoa összességében egy csokor jó tulajdonság miatt válik szerethetővé. Minden meg van benne, ami egy érdekes, jól menő figurához szükséges, vadember kinézete pedig kiemeli a Chris Hemswroth-féle szépfiúk táborából. Megmozdulásai mögött persze minden bizonnyal egy remek píár csapat is áll, akik figyelnek arra, hogy a színész a lehető legjobbat hozza ki tévés szerepléseiből és a közösségi oldalas tevékenységéből is. Dicsérendő dolog beteg gyermekek napját szebbé tenni, ne feledjük, a biztonság kedvéért mindig akad valaki, aki rögzíti az ajándékozást, amiből aztán Instagram-videó lesz.