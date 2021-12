Rúzsa Magdi a legmélyebb pontján írta új dalát, amit most már hatalmas pocakkal énekelt el

Akkor még nem sejtette, hogy idén hirtelen háromgyerekes anya lesz.

Az énekesnő ősz elején jelentette be a nagy hírt, hogy hármas ikreket vár, azóta az is kiderült, hogy két fia és egy lánya lesz. A többes terhesség miatt úgy készül, hogy az év végén már be kell feküdnie a kórházba, ám addig is dolgozott, amennyit csak tudott. A napokban jött ki legújabb videóklipje, amiben már hatalmas hassal énekel, habár a dal születésének története korántsem ilyen pozitív.

Tavaly úgy igazán belém mart az élet. Akkor született ez a dal. Emlékszem, ahogy egész nap egyik interjúról mentem a másikra és arcrezdülésemmel sem mutathattam, hogy nem vagyok jól, hisz The show must go on. Az utolsó interjún ültem egy kerekasztal beszélgetésen és szinte nem is hallottam a kérdéseket, elmosódott minden. Úton hazafelé az autóban potyogtak a könnyeim, mögöttem pedig dőlt össze a világ. Otthon a férjem már várt az ajtóban, és ott akkor a négy fal között összezuhanhattam. Már csak egy ember voltam a kezei között, akinek rettenetesen fáj a szíve

– kezdte posztjában Rúzsa Magdi.