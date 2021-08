Instagram-posztban búcsúzott a várostól.

Májusban számoltunk be róla, hogy elkezdődött az Emily Párizsban nevű sorozat második évadának forgatása, miután Lily Collins Instagram-oldalán jelentkezett be a hírrel, hogy elindult a műsor forgatása. Most is miatta tudjuk, hogy már be is fejezték a munkálatokat, merthogy egy fotósorozattal búcsúzott a várostól és a színésztársaitól. A képeket természetesen Párizsból készítette, mutatjuk: