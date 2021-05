Már forgatják az Emily Párizsban második évadát

Természetesen ugyanúgy Párizsban.

2020-ban mutatta be a Netflix az Emily Párizsban című sorozatot, amely a rengeteg kritika mellett elég népszerű lett a streamingszolgáltatón. Az első évad után hétfőn jelentették be hivatalosan, hogy már el is kezdték a következő széria forgatását, méghozzá ugyanazokkal a szereplőkkel.

A bejelentéshez videót is készítettek, melyet itt meg lehet tekinteni: