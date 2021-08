Az amerikai kiadásban most először.

Megjelent az amerikai Vogue szeptemberi száma. A tematika a „generációs Amerika”, így kerültek olyan modellek a címlapra, mint például Madonna lánya, Lourdes Leon, Bella Hadid, Kaia Gerber vagy Anok Yai. Mellettük látható a kiadásban először egy transznemű modell, Ariel Nicholson is, aki korábban olyan divatmárkák kifutóin vonult, mint Marc Jacobs vagy a Miu Miu. Instagram-oldalán ő is megosztotta a címlapot, amihez külön videót is forgattak: