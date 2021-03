Rubint Réka: Időre van szükségem, még nem állok készen

Két évvel édesapja halála után, Rubint Réka a múlt hétvégén váratlanul az édesanyját is elveszítette. A fitneszedző a hét elején egy hosszú posztban leírta, hogy mennyire lesújtotta a tragédia, a szokásos szerdai online Alakreform edzése előtt pedig ismét üzent a követőinek, hogy egyelőre ne várják.

Drága Barátaim! Rengeteg üzenetet kapok, amit szeretnék ezúton is megköszönni! Sokat jelent a támogatásotok… nagyon sokat! Szeretném, ha tudnátok, hogy a legnagyobb megnyugvást és biztonságot most a CSALÁDOM és a legigazibb »tanácsadóm« a belső békém adja… Még egy kis időre van szükségem, hogy lelkileg megerősödjek és újra adni tudjak Nektek… Ma szerda van … és bár az esti élő Alakreform edzésre még nem állok készen, de hoztam Nektek egy KORÁBBI edzést, hogy a mozgás öröme ma is összekapcsolhassa a szívünket és az energiáinkat!