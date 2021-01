Rubint Réka az őket utálókról: Biztos vagyok benne, hogy egyesek orvosi kezelésre szorulnának

Schobert Norbi a múlt héten beszélt arról, hogy jogi lépéseket tesznek egy Facebook csoport ellen, aminek közel húszezer tagja évek óta őt és a családját ócsárolja. A netes támadásokról most Rubint Réka is beszélt a Sláger Reggelben.

– mondta Rubint, akiről lepereg a sértés, azt viszont nehezen viseli, ha a gyerekeit támadják.

Rám mondhatnak bármit, de az, hogy a gyerekeinket bántják, ráadásul olyanok, akik a profiljuk alapján maguk is anyukák-apukák, nagyszülők… Milyen generációt nevel fel egy ilyen mocskolódó, frusztrált ember? Sokan azt mondják, hogy ezt tűrnie kell annak, aki közszereplő. Nem a véleménynyilvánítás zavar, nem kell minket szeretni, de a gyűlölködést, a nyomdafestéket nem tűrő megnyilvánulásokat senkinek nem kell és nem is szabad elviselnie, ha ismert ember, ha nem! Amikor az ember azt olvassa, miközben az egyik gyerekével várandós, hogy »Láttam ezt a kurvát a zebrán átmenni a gyerekével. Gondolkodtam, hogy a gázra vagy a fékre lépjek« – ezt miért kéne bárkinek is eltűrnie?! Sajnos az utóbbi időben csak rosszabb lett a helyzet, ezért is döntöttünk úgy, hogy ez nem tűrjük tovább.