Béres Alexandra lánya nem értette, hogy miért nem fotózkodhat az anyjával: „Nem vagyok elég szép?”

Lehet, hogy a túlféltés sem tesz jót a gyereknek.

Celebkörökben is megoszlanak a vélemények arról, hogy lehet-e mutogatni a gyerekeket címlapokon vagy a közösségi felületeken. Míg a Nánási család a YouTube csatornáját is a családi felvételekre építette, aminek szerves részei a gyerekek, addig Tatár Csilla fél év után egyetlen magazinfotózáson mutatta meg kislányát. Hódi Pamela és Tóth Gabi pedig egy rakás poszt után gondolta meg magát és azóta nem is osztják meg a lányaikról készült képeket.

Kapcsolódó Tóth Gabiék soha többet nem posztolnak fotót gyerekükről Mint írja, azt tapasztalták, a világ már nem olyan szép hely, mint évekkel ezelőtt.

Béres Alexandra is próbálja belőni az arany középutat, így a természetes élethelyzetekben nem rejtegeti a gyerekeit, de a tévés és magazinos felkéréseket általában visszautasítja, ahogy a reklámokat is. A szülők ezekkel a döntésekkel a gyerek jogait próbálják védeni, akik felnőttként nem biztos, hogy viszont szeretnék látni magukat az interneten. Mégis van, hogy az egész a visszájára fordul, ahogyan a fitneszedző 11 éves lánya, Panna is azt gondolta, nem elég jó, ezért rejtegeti az anyja.

Egyszer egy magazin jött be az edzőterembe fotózni engem, egy gyakorlatsort készítettünk. Éppen tavaszi szünet volt és ott volt velem. Mondtam neki, hogy maradjon ott az oszlop mögött, ott nem látják és le tudnak engem fényképezni. És hallom a nagy csendet, az nála mindig rosszat jelent. Odaszaladtam, látom, hogy sír a kislányom, mondom mi a baj? Azt kérdezte, hogy »én nem vagyok elég szép, hogy fényképezzenek?«

– mesélte a Reggeliben Béres Alexandra.