Exatlon: Most Szabó Franciskát kellett kórházba vinni

Egy nappal korábban a Kihívok játékosának, Nagy Daninak a sorsáról döntöttek az orvosok. Mivel sérülése miatt nem tudott versenyezni és a felépülése több mint hat hetet igényel, ezért véget ért számára az Exatlon versenye.

Most a Bajnokok csapatának tagja, Szabó Franciska került hasonló helyzetbe. A sportolónak szintén a lába sérült. Miután a mentő kórházba vitte megvizsgálták és erős fájdalomcsillapítót is kapott, de a pontos diagnózisra még várnia kell.

Természetesen eszembe jutott Daninak az esete is, hogy mi van, ha az én esetemben is egy olyan komoly sérülésről van szó, ami több mint kettő hét rehabilitációt igényel. Akkor valószínűleg el kell köszönnöm a többiektől, amit nem mostanára terveztem. Ez is benne van a pakliban. Egyszerűen a semmiből jött ez a sérülés