Beperelte szüleit a 13 éves brit fiú, akit állítólagos bandakapcsolatai miatt afrikai iskolába küldtek

Egyedül vette fel a kapcsolatot a nigériai brit konzulátussal és egy gyermekvédelmi civil szervezettel az a 13 éves fiú, aki beperelte a szüleit, miután azok egy nigériai bentlakásos iskolába kényszerítették – írja a brit Metro.

A szülők szerint a fiuk kapcsolatba került egy fiatalkorú bűnözőkből álló bandával, ők pedig szerették volna megóvni gyermeküket annak veszélyeitől, hogy bandataggá váljon.

A szülők ezért Nigériába utaztak mit sem sejtő fiukkal, akinek azt hazudták, hogy beteg rokonukat látogatják meg. Az afrikai országban aztán beadták a fiút egy bentlakásos iskolába, majd nélküle tértek vissza az Egyesült Királyságba.

A fiú azt mondja, szülei fizikailag és érzelmileg is elhagyták. A nigériai iskolában nem megfelelő sem az étkeztetés, sem az oktatás minősége és rosszul is bánnak vele. A fiú magalázónak érzi azt is, hogy angliai barátai folyton azzal gúnyolják, hogy a szülei „deportálták” őt.

Ügyvédei szerint bizonyított, hogy a fiút érzelmi, pszichés és valószínűleg fizikai bántalmazás érte. Azt mondják, a gyerek soha nem keveredett bandaügyekbe, kimondottan udvarias, összeszedett, a foci és a főzés nagy rajongója. A szülei már Angliában is nagy pszichés nyomás alatt tartották, a telefonja adatain keresztül például folyamatosan ellenőrizték, hogy mikor, hol tartózkodott.

Deirdre Fottrell, a fiú egyik jogi képviselője azt mondja, az anya elismeri, hogy korábban fizikailag is megfenyítette a fiát és ő is úgy látja, hogy a gyerek feldúlt, zavart és zaklatott.

Rebecca Foulkes, az apa jogi képviselője azt mondja, amikor

a gyerek Angliában élt, a szülők szociális munkásoktól kaptak figyelmeztető jelzéseket fiúról.

A jelentések többek között arról szóltak, hogy a fiú rendszeresen késik az óráiról, feltűnően drága ruhákban jár és különböző telefonokat tart magánál.

Felmerült a gyanúja, hogy fiú telefonokat lop, a saját telefonján pedig több fényképen is kések voltak láthatók, néhány fotón pedig a fiú barátai tartottak késeket. Az apa is elismerte, hogy a fiú anyja fizikai fenyítéshez is folyamodott, amikor úgy érezte minden más eszközből kifogyott a gyerek viselkedésének megváltoztatásával kapcsolatban.

A szülők szerint Nigériában a fiuk Afrikában megfelelő oktatásban részesülhet és nincs kitéve annak a veszélynek, hogy bűnöző váljon belőle. Úgy gondolják, hogy a fiú számára nagy lehetőségeket tartogat a jövő, de ezek elvesznének, ha Angliában maradt volna.