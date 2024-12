Pár perc, és egy aszteroida ég el a Föld légkörében

Magyar idő szerint délután 5 óra 15 perc körül egy kis aszteroida ég majd el a szibériai égbolton – írja az IFLScience, amely egyben hozzáteszi, hogy ez a 11. alkalom, hogy sikerül megjósolni egy ehhez hasonló eseményt.

A kisbolygó apró, körülbelül 70 centiméter átmérőjű lesz. Ez azonban nem ez a legkisebb ismert aszteroida, az ugyanis még 2022-ben, Kanada felett semmisült meg.

A mostani aszteroidát az Arizona állambeli Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium fedezte fel, érkezését pedig az Európai Űrügynökség (ESA) jelezte. Idén ez a negyedik előrejelzés aszteroida becsapódásáról. Januárban egy fényes tűzgolyó húzott el Berlin felett, ezt követően szeptemberben a Fülöp-szigeteknél, októberben pedig a Csendes-óceán felett figyeltek meg hasonlót, a mostani esemény pedig új rekordot jelent.

Incoming!☄️

A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB

— European Space Agency (@esa) December 3, 2024