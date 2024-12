Rendőrök intézkedtek kedden hajnalban Abd El Rahim Alival, a DK józsefvárosi elnökével szemben, aki nemrég bejelentette, hogy elindul Gyurcsány Ferenccel szemben a párt elnöki posztjáért. Az ügyről beszámoló Magyar Nemzet információi szerint a 30 éves képviselőhöz mentőt is hívtak, később pedig kórházba szállították.

A Magyar Nemzet megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte, hogy kedden hajnali 2 óra 26 perckor bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy VI. kerületi társasház lépcsőházában „egy erősen ittas férfi garázda módon viselkedik, a bejárati ajtókon dörömböl és azokat rugdossa”. A rendőrök a helyszínre mentek és intézkedtek a férfival szemben, ezt követően hívtak hozzá mentőt. A BRFK nem közölt a férfi személyével kapcsolatos információt, a Magyar Nemzet viszont tudni véli, hogy Abd El Rahim miatt kellett kihívni a rendőröket.

A BRFK közölte továbbá a lappal, hogy a VI. kerületi rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást. Annak megállapítása, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert vagy más tudatmódosító szert, a folyamatban lévő eljárás feladata. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek. Kerestük a DK-t az esettel kapcsolatban, de ők is csak a sajtóból értesültek az ügyről, amint többet megtudunk tőlük, frissítjük a cikket.

Az egyiptomi édesapa gyermekeként született politikus tíz éve tagja a Demokratikus Koalíciónak, az októberi önkormányzati választást sikertelenül zárta a VIII. kerületben, választókerületében alulmaradt a fideszes vetélytársával szemben, így nem került be a képviselő-testületbe. November végén jelentette be, hogy elindulna a januári tisztújításon a pártelnöki posztért, amelyet a szervezet 2011-es megalapítása óta Gyucsány Ferenc tölt be. A politikus az indulását úgy jelentette be: „Lehet Ferivel menni a Minecraftba építgetni, meg lehet jönni feltámasztani a baloldalt”.