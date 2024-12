Legóból szinte bármi megépíthető, köztük az egész földgolyóval, Vincent van Gogh egyik festményével vagy épp egy olyan kastéllyal, aminek összerakására 35 évet is megérte várni a kollégánk szerint. A sok apró darabból álló szetteken túl viszont egy-egy figura önmagában is igen értékes lehet, és nemcsak a gyűjtők szívének, hanem anyagi vonatkozásban is.

A Pénzcentrum cikke szerint az ikonikus Mr. Gold figura kétezer és négyezer dollár (körülbelül 800 ezer és 1,6 millió forint) között mozog, de a Star Wars sorozat egyes darabjai, például Boba Fett különleges kiadása szintén 1000 dollár körül vásárolható meg az aukciós oldalakon, a korlátozott számban elérhető Comic-Con különkiadások pedig még ennél is drágábbak lehetnek. A figurák magas ára mögött általában valamilyen egyedi történet húzódik – elveszett szállítmányok vagy félrenyomott darabok, illetve a cég megjelentetett olyan lottószerű csomagokat, ahol nem lehetett tudni, melyik figurát találja a vásárló. Az egyik legritkább ezek közül a Mr. Gold, amelyből összesen 10 ezer darabot gyártottak, és talán létezik egy tömör arany változata is.

A cikk azt írja, hogy a minifigurák piacán ugyanakkor érdemes alaposan tájékozódni, mert sok a hamisítvány és a túlárazott figura, az alábbi videóban pedig egy kis történelmi kitekintést is kaphatunk.