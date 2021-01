Pásztor Anna: A megélhetésért táncoltam a Dancing with the Starsban

Anyagilag megviselte az elmúlt év.

Pásztor Anna a Blikk magazinnak mesélt a Dancing With The Stars nevű táncos műsorban szerzett élményeivel kapcsolatban. Elárulta például, hogy nem feltétlen tartja igazságosnak, hogy az is számított a versenyben, hogy kinek mekkora a rajongótábora, ugyanis Gabriela Spanic ebből a szempontból nyilván mindenkit leelőzött. Pásztor szerint ő mondjuk nem biztos, hogy mozgósította volna a rajongóit a világ minden tájáról. A műsorról azt is elmondta, nagyon sajnálja, hogy nem adhatták elő utolsó táncukat partnerével, mivel az lett volna a táncos pályafutások megkoronázása.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, anyagilag nehezen viselte az elmúlt évet és pont jól jött a műsor, mivel enélkül nem biztos, hogy fennmaradt volna.