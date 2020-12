Pásztor Anna szakított gyerekei apjával

Közel 30 évig voltak egy pár.

A Dancing with the Stars harmadik helyezettje nem csak fizikailag, de érzelmileg is nehezen viselte az elmúlt időszakot. Pásztor Anna a táncos műsor kapcsán már nyilatkozott arról, hogy sokat sír és most kiderült, hogy nem csak a kimerítő próbák és a sérülések okozzák hangulatingadozását. Az énekesnő komolya magánéleti válságon ment keresztül, szakított gyerekei apjával.

Nagyon szomorú dolog ez egy család életében, így a miénkben is az volt, amikor különváltak az útjaink hónapokkal ezelőtt. Volt majdnem harminc csodálatos évünk, amit nem szeretnénk megtagadni. Szomorú, amikor két ember ennyi idő után szakít. Mivel vagyunk annyira intelligensek és szerettük egymást, ezért jóban maradtunk

– mondta a Blikknek Pásztor Anna, aki a szakítás okait nem részletezte, de elmondta, hogy nem fájdalommentes a helyzet, de próbál erőt meríteni a gyerekeiből és eddig a táncból.