Rumbáztak volna.

Dancing with the Stars: Gelencsér Tímeáék győztek, jövőre jön az új évad

Dancing with the Stars: Ördög Nóra is táncolt a fináléban

A Dancing with the Stars döntőjében ugyan színpadra lépett Pásztor Anna és táncpartnere, Köcse György, de a top két versenyző közé nem kerültek be, helyettük Gabriela Spanicék versenyeztek az első helyért Gelencsér Tímeáékkal.

Így nem derült ki, hogy Pásztorék utolsó produkciója mi is lett volna pontosan.

A Blikk viszont most arról ír, az Anna and the Barbies új klipjében ezt a rumbát mutatta meg Pásztor és Köcse: