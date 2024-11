„Ott voltam, hogy megütöm” – összerúgta a port A Konyhafőnök két versenyzője

A Konyhafőnök péntek esti adásának végén kialakult az elődöntős mezőny: ezt megelőzően viszont természetesen főzniük kellett a versenyzőknek, egy főzőlapon ketten osztoztak. Szandi és Zsuzska is egymás mellett főztek, ám már a munka kezdetén világossá vált, hogy nem kedvelik egymást. Konfliktusuk azzal kezdődött, hogy Zsuzska a főzés elején felhívta versenytársa figyelmét, hogy törölje meg a főzőlapot, mert az a nedvesség miatt le fog állni. Zsuzska később arra is megjegyzést tett, hogy Szandi sülőben lévő hala büdös, meg is kérdezte, nem ég-e a fogás, utóbbi azonban nemmel felelt.

Szandi a főzés során többször is összecsöpögtette a főzőlapot, amivel egyre jobban felidegesítette versenytársát. Zsuzskának egy ponton feltűnt, hogy az előre kikészített tojásaiból Szandi elvett, amit utóbbi neki nem vallott be, a mikrofonban azonban hallani lehetett, ahogy beismeri tettét, később pedig sorra tette a megjegyzéseket Zsuzskára. A riportszobában úgy fogalmazott: versenytársa nem hagyta békén és annyira hátráltatta, hogy szerinte az sem lett volna rosszabb, ha két tonna súlyt kötöttek volna a lábára.

– Az a baj, hogy nagyobb darab vagy, mint én.

– Igen?

– Aha!

– Nem mondod.

– De azért, hogy az egész főzőlapról eltolsz, az lássuk már be, hogy köcsögség.

– És én eltollak a főzőlaptól?

– Te csináltad!

– Hát te bolond vagy, komolyan mondom. Hát dehogy toltalak el!

– Folyamatosan kikapcsolom, és eltolsz!

– hangzott közöttük a szóváltás, amivel kapcsolatban Zsuzska későbbi miniinterjújában azt mondta:

Ott voltam, hogy megütöm. Én ott voltam, hogy elkapom a ruháját, és olyat lebaszok neki, hogy a kakukkfüvekkel együtt kiborul oda a galéria alá. Komolyan odáig szállt volna, mert ilyennel nem bántunk meg senkit.

Miután feltálalták elkészült ételeiket, a séfek megkérdezték, mi történt a pultban, majd mindkét versenyző előadta a saját sztoriját. Amikor Szandi nem tagadta, hogy megjegyzést tett versenytársa testére, Fördős Zé jelezte, hogy ezzel talán megbántotta Zsuzskát, mire Szandi azzal védekezett, „lehet, hogy igen, de őt is megbántotta Zsuzska azzal, hogy nem hagyta érvényesülni egyáltalán”.

A zsűri ítélete alapján Szandi nem jutott tovább, három nemmel küldték haza, Zsuzskának azonban mint mondták, adtak két „kegyelemigent”, így utóbbi is helyet kapott az elődöntőben.