Ha csak egy buliba mehetnénk a hétvégén, biztos, hogy Kylie Minogue-é lenne az

Legalábbis abba, amit új videoklipjében látunk.

Megjelent Kylie Minogue új videoklipje, aminek apropója a nemsokára – november hatodikán – megjelenő DISCO című albuma lesz. Az albumról másodikként megjelent, Magic című számhoz már természetesen klip is van. A videóban Minogue javarészt egy buliban táncol többedmagával, de úgy, hogy egészen szellős marad a táncparkett, olyan szépen, egymástól távol állnak a táncosokkal. A koronavírus idején ez a klip nyilván sokkal reálisabb, mintha mondjuk most kéne néznünk premierben az All The Lovers című szám klipjét, amit remélhetőleg senkinek sem kell bemutatnunk.

A videóban egyébként az énekesnő néha egy trónszerű széken ül, mögötte pedig egy neonfény úgy van kialakítva, hogy úgy tűnik, mintha glóriája lenne, úgyhogy teljesen jogosan merül fel a kérdésünk: mikor mehetünk el mi is egy ilyen buliba?

Kiemelt kép: YouTube/Kylie Minogue