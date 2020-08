Gigi Hadid iPhone-nal, otthon fotózta az Elle legújabb címlapját

Szabad kezet kapott a magazintól, hogy lőjön egy jó képet húgáról.

Az Elle augusztusi címlapja rendhagyó módon készült el, mivel azt nem egy fotóstúdióban, profi fotóssal, stylisttal és sminkessel hozták össze, hanem a Hadid lányok otthonának kertjében, mindenféle külső segítség nélkül. Gigi Hadidról eddig is tudni lehetett, hogy hobbiból szokott fényképeket készíteni, most azonban az amerikai Elle szabad kezet adott neki, hogy csináljon egy ütős címlapot húgáról, Bella Hadidról. Nem is kellett kétszer kérni, a beállítástól és a ruhától kezdve még a helyszínt is ő választotta ki. Az eredmény egyébként olyan jó lett, hogy mindenféle gond nélkül mehetett is címlapra. Néhány képnél az anyjuk, Yolanda Hadid is besegített. Mutatjuk a szóban forgó fotókat:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ELLE Magazine (@elleusa) által megosztott bejegyzés, Aug 3., 2020, időpont: 5:22 (PDT időzóna szerint)

A címlap mellett pedig itt van pár kép, amin a kisebbik Hadid egy asztalnál ül és egy olyan, amin slaggal szórakozik:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ELLE Magazine (@elleusa) által megosztott bejegyzés, Aug 3., 2020, időpont: 8:00 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@elleusa