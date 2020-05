Sarah Hyland új hajszínével akár még Arielt is eljátszhatná A kis hableányból

Nem tudjuk, hogy meg lehet-e szokni ezt az élénk színt valaha.

Sarah Hyland, a Modern család színésznője is kipróbálta a fodrászmesterséget: a saját haját festette be élénk pirosra. A végereményt Instagramon mutatta be, ahol azt írta, elégedett az színnel, amiből azt a következtetést vontuk le, hogy tényleg ilyen piros hajat szeretett volna. Az árnyalat szerintünk tökéletesen megegyezik a sellő Ariel hajával a Disney-rajzfilmből, úgyhogy az élőszereplős filmben ezzel a frizurával ő is simán esélyes lehetne volna. A posztban azt írja, nagyon büszke magára, hogy sikerült befestenie teljesen egyedül a haját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sarah Hyland (@sarahhyland) által megosztott bejegyzés, Máj 19., 2020, időpont: 9:44 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@sarahhyland