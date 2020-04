Már Chris Pratt is a Vissza a jövőbe logikai kérdésén agyal

Pár napja James Gunn amerikai rendező azon kezdett agyalni, melyek azok a tökéletes filmek, amik minden szempontból hibátlanok. Kitért a Vissza a jövőbe című kultmozira is, ami szerinte csak látszólag tökéletes, hiszen van egy logikai hibája: Marty McFly visszautazik az ötvenes évekbe,

találkozik a szüleivel, de néhány évtizeddel később a szülők erre már egyáltalán nem emlékeznek.

Back to the Future SEEMINGLY could be imperfect (why don’t Mom and Dad remember Marty?), but I would still argue it’s a perfect film because there are reasons why this could conceivably be the case (time protects itself from unraveling, etc). Or maybe I’m in denial. Who knows.

