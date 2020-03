Billie Eilish: „Ha bő ruhákba bújok, nem vagyok nőies, ha mutatok valamit, máris kurva vagyok”

Tizenhét éves volt, mikor szexualizálta az internet, azóta is folyamatosan küzd azzal az abszurd jelenséggel, hogy sokan azért vetik meg, mert nem akarja megmutatni a testét és férfias ruhákat visel. Eilish nemrég megkezdte világkörüli turnéját, aminek első állomásán váratlant húzott: megmutatta magát melltartóban, így kampányolva a testszégyenítés ellen, amit tinédzserkora óta át kell élnie. Mutatjuk, milyen út vezetett nála idáig.

Elégedetlen magával

Az amerikai Vogue márciusi számában olvasható egy interjú az énekesnővel, amiben fiatalkori depressziójáról és saját testének elfogadásáról is beszélt. Mint mondta, gyűlölte a testét korábban.

Utáltam. Bármit megtettem volna, hogy különbözhessek a többiektől. Szerettem volna modell lenni, de kövér és alacsony voltam. Nagyon korán érni kezdtem, kilenc voltam, mikor melleim nőttek. Tizenegy évesen már menstruáltam, szóval a testem jóval gyorsabb volt az agyamnál. Vicces, mert mikor gyerek vagy, egyáltalán nem gondolkodsz a testedről

– mesélte, később öngyilkosságot is fontolgatott, mikor befutott énekesnő lett, de mint elmondta, segítséggel túljutott ezen.

Részint emiatt, mikor mentális egészség témájában kérdezik, csak a türelmet tudja felhozni jó megoldásnak. „Időt adtam magamnak, egyszerűen nem jutottam el az utolsó lépésig. Vártam.” Eilish egykori szuicid hajlama a dalaiból is visszaköszön, de a kábítószerhez sohasem nyúlt. Sőt, szüleinek azért is hálás, mert a nehéz időszakot otthon élhette meg, ugyanis magántanuló volt.

A szexualizálást viszont semennyire nem tudta elkerülni tinédzserként, sem azóta, hogy berobbant a zeneiparba. Egyik haverja beszólt neki, mert szűk felsőt viselt, ami miatt a mellei jobban előtérbe kerültek, de ő abszurdnak tartja, hogy gyakorlatilag semmit nem vehet fel anélkül, hogy meg ne szólnák emiatt. Bekerült a zeneiparba, úgy felfutott, ahogy kevesen, ezzel párhuzamosan a testével kapcsolatos megnyilvánulások is megszaporodtak, miután egyre több nyilvános eseményen középpontba került. Egyik képe például körbefutotta az internetet, amin szokatlan módon nem bő ruhát viselt, hanem egy topot.

„Sehogy nem nyerhetek” – állította, miután egy kommentelője megjegyezte, „hiába a fiús cuccok, úgyis az ilyen csajokból lesznek a legnagyobb kurvák”. Eilish tipikusan két szék közül a pad alá esett, ekkor bólintott rá egy Calvin Klein-reklámra, amiben ismét megerősítette, hogy szeretné eltakarni a testét, hiszen így tud csak védekezni. „Senkinek nem lehet véleménye róla, mert nem látják, mi van a ruhám alatt. Senki nem mondhatja, hogy vékony, telt, lapos segge van, nagy segge van. Senki nem mondhat semmit, mert nem tudják.”

Tavaly szeptemberben ugyanakkor változás történt: már úgy nyilatkozott az Elle-nek, hogy szeretné megmutatni a testét, de ízléses módon, így bizonyítva, van egy keveset látott, klasszikus értelemben vett nőies oldala is. Félelmei persze tovább kísérték, mert úgy fogalmazott, „az emberek azt mondanák, nem tisztelnek többé”.

A német Nylon Germany magazin azonban keresztül húzta a számításait. Rátették az énekesnőt egy címlapjukra, amin félmeztelenül, kopaszon és lényegében robot-szerűen ábrázolták, de ezzel több baj is volt: nem kérték Eilish engedélyét, sőt, mivel nem töltötte be a tizennyolcat, felmerült, legális-e ez egyáltalán. Világszintű botrány tört ki, miután az énekesnő felhívta a magazin figyelmét, hogy nem a legjobb ötlet egy nem nagykorú tinédzsert ehhez hasonló módon ábrázolni. A lap bocsánatot kért, állításuk szerint csak tisztelegni akartak ezzel a 3D-s avatarral.

Gyűlöli az internetet

Nem csoda, hogy Eilish többször kikelt már az internet és az ottani kommentkultúra ellen, hiszen

az online közeg képtelen megemészteni azt, hogy valaki közszereplőként elzárkózik az olyan dolgoktól, mint a testének megmutatása.

Legyen szó közösségi médiás képekről, videoklipekről, nagyinterjúkról, Eilish nem mutat semmit magából, némileg szembe menve a mai poptrendekkel. Mint mondja, „az internet egy idióta szarság mostanában”, utalva az ellenőrizetlen és sokszor tűrhetetlen véleménynyilvánításra.

Ugyanakkor pozitív oldala is van annak, hogy életét a nyilvánosság előtt éli. A kommentelők egy része természetesen jó értelemben figyelt rá, miután interjút adott a Vanity Fairnek: ebből derült ki, hogy Drake a leghíresebb ember a telefonkönyvében, merthogy a kanadai rapperrel elég sok SMS-váltáson túl vannak már, ami őt komolyan felvillanyozza kvázi tapasztalatlan, fiatal pályakezdőként. Mindez azonban komoly aggodalmakat vetett fel az emberekben, előjött az úgynevezett grooming fogalma, mert Drake egy harmincon felüli férfi, Eilish pedig alig tizennyolc éves lány.

Grooming A grooming alatt azt értjük, amikor egy idősebb, felnőtt ember összebarátkozik, gyakorlatilag behálóz egy kiskorú, tizenéves gyereket, akinek bizalmába férkőzik, majd rosszabb esetben később emiatt zsarolhatja is, visszaélhet az áldozat személyes adataival, fotóival, de zaklatás vagy a gyermekpornográfia is megvalósulhat. Sok esetben ez a barátkozás addig tart, ameddig bizonyos életkort el nem ér a fiatal, amikor már nyilvánossá is lehet tenni a kapcsolatot.

Drake-nek több ilyen ügye is volt már, pár éve a Stranger Things akkor tizennégy éves színésznőjével, Millie Bobby Brownnal is feltűnően jó kapcsolatot ápolt. Üzenetváltásaik a „hiányzol” és a „nekem jobban hiányzol” vonalon mozogtak, csakúgy, mint Eilish-sal – többször leírta az énekesnőnek, hogy odavan a munkásságáért. Aki viszont elhessegette az összes, ezzel kapcsolatos negatív feltételezést. „Egy csomó ember azon parádézik most, hogy Drake milyen kibaszott ijesztő, csak azért, mert a rajongóm. És akik ezt mondják, utána elmennek Trumpra szavazni? Mi a fasz bajotok van, de tényleg?” – hallható a Vanity Fair-interjúban.

Ebben a beszélgetésben idézte fel Britney Spears ikonikus médiapillanatát is, mikor leborotválta a haját és kopasz fejbúbját megmutatta a nagyközönségnek. Eilish akkoriban szintén nem értette, miért tesz valaki ilyesmit, de ahogy érettebb lett, rájött, semmi joga megkérdőjelezni mások tetteit – ebben hibázik szerinte nagyot az internet. Hozzátette, európai turnéján ő is teljes depresszióba zuhant, le akarta borotválni a fejét, végül nem tette meg. Mindemellett az is érdekes jelenség, mennyire nem használja személyes posztolásra a közösségi médiás felületeit. Szétnézve az Instagramján azt látjuk, (talán inkább egy csapat, mintsem ő) jószerivel csak karrierjével kapcsolatos híreket osztanak meg, mint a Grammy-díjátadón elért siker, esetleg egy-egy megjelenés, amit lekattinthatnak a követők.

Az ominózus vetkőzés

Itt érünk el a legutóbbi koncertjééig, ami egyben világkörüli turnéjának első állomása volt. Két dal között azonban némileg váratlan dolog történt, Eilish beszélni kezdett a testéről, a testszégyenítésről, mögötte pedig mindenki megnézhette a kivetítőn, ő hogyan lép fel a kényes jelenség ellen. Korábban már említette ezt: „Azt hordok, amit akarok, nem úgy vagyok ezzel, hogy csak azért hordok bő cuccot, mert hú, az bő cucc, de menő. Arról van szó, mit érzek kényelmesnek, de persze sokan úgy vannak ezzel, biztos csak el akarom kerülni, hogy szexualizáljanak, meg hogy nem akarok megfelelni a női sztereotípiáknak”.

Mivel szinte a leggyakoribb téma és kérdés vele kapcsolatban az öltözködése, a turnét erősen szerette volna megnyitni. A teljes felszólalása így hangzott:

Megvan a véleményetek az én véleményemről, a zenémről, a ruháimról, a testemről. Néhányan utálják az öltözködésem, néhányan odavannak érte, vannak, akik emiatt megszégyenítenek másokat, vannak, akik emiatt megszégyenítenek engem, de érzem, hogy mindig figyeltek. Bármit teszek, azt észreveszik. Szeretnétek, ha kisebb lennek? Soványabb? Finomabb? Magasabb? Esetleg halkabb? Ha látszik a vállam, az provokáció? Vagy a hasamat? Esetleg a melleimet, a csípőmet? Ezzel a testtel születtem, ez nem szólhat arról, ki mit szeretne. Ha bő ruhákba bújok, nem vagyok nőies, ha mutatok valamit, máris kurva vagyok. Azt hiszitek, soha nem látjátok majd a testemet, ezért megbélyegeztek. Miért is? Feltételeztek dolgokat a méretek alapján. De mi döntünk dolgokról. Arról, mit érdemes mutatni. Kit érdekel, mennyi ruha van rajtam? Ez tesz engem azzá, aki vagyok? Számít szerintetek? Az én értékeim a ti felfogásotok alapján változzanak? Vagy a ti véleményetekkel nincs jogom foglalkozni?

– mondta Miaimiban. Az Elle-ben említett vetkőzést tehát a testszégyenítés elleni küzdelemben vetette be Eilish, kérdés, mit szól majd ehhez a nagyközönség, mert előzetes félelmei eddig még nem igazolódtak be, miszerint nem fogják tisztelni tette miatt.

Sőt, komoly tapsviharral jutalmazták.

