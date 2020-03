Egy orosz techcég Schwarzenegger engedélye nélkül promózza a róla mintázott androidját

A TMZ számolt be arról, hogy a Promobot nevezetű orosz techcég szép nagy pereskedésre számíthat a jövőben, miután Arnold Schwarzenegger engedélye nélkül mintázták és promózták legújabb androidjukat, ami gyakorlatilag egy mozgó és beszélő Schwarzenegger-fej.

Az android az Android Robo-C nevet viseli, és bármely ember külső jegyei alapján megtervezhető, ők értelemszerűen a robotszerepet majd’ negyven éve magával hurcoló osztrák színészt választották.

Csakhogy Schwarzi egyáltalán nem adott semmiféle engedélyt erre, sőt, szentpétervári látogatásakor a cég megkérte, hogy álljon be pózolni a robot mellé és tartson egy beszédet is, de a színész nemet mondott. A Robocop továbbra is használja a színész arcképét, hangját az androidjuk népszerűsítéséhez.

Emiatt tízmillió dolláros, forint árfolyamon hárommilliárdos kártérítést követel az Osztrák Tölgy, valamint a profitot, amit a robotból szereztek.

De a pereskedési költségeket is az oroszoknak kell majd fizetni. A Terminátor tehát könyörtelenül lecsap a jövőben.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq

— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020