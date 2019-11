Camila Cabello ellopott egy tollat Vilmos hercegtől, aki ezt nagyon jól tudja

Te mit tennél, ha meghívnának a Kensington-palotába? Camila Cabello elment, és nem távozott üres kézzel. Jó nyilván nem fog miatta börtönbe menni, de ki kell mondanunk: az énekesnő ellopott egy tollat Vilmos herceg és Katalin hercegné otthonából, erről pedig a BBC Radio 1 egyik adásában beszélt.

Az énekesnő édesanyjával együtt jrát nemrég a palotában, a sztorit pedig úgy vezette fel Greg Jamesnek élő adásban:

Végülis csak a brit nemzeti rádióról van szó, úgyhogy biztos kevesen hallották.

Aztán elmondta, hogy még mindig nála van a toll, bocsánatot is kért Vilmostól és Katalintól, akik nem hagyták szó nélkül a dolgot, ugyanis a BBC Radio 1 Twitterén az adásról szóló videó alá odakommenteltek egy kiguvadó szemű emojit.

“I am sorry William and I am sorry Kate” 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019