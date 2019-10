Október közepén indul a Nyerő Páros új évada

Sebestyén Balázs most Kabát Péterrel együtt szívatja meg a celebpárokat.

Aki szeretné nézni, hogyan versengenek egymással a celebpárok, az október 14-től üljön le minden este kilenckor a tévé elé, mert akkor kezdődik a Nyerő Páros új évada. A műsort továbbra is Sebestyén Balázs vezeti majd, most viszont kapott maga mellé egy segítőt is, Kabát Pétert.

Az idei évadban nyolc pár versenyez a Nyerő Páros trófeáért: Fésűs Nelly színésznő és férje Vajtó Lajos üzletember, Kéri Krisztián, aki az első magyar férfi Louis Vuitton modell és párja Lóránth Eni szintén modell, Fehér Balázs énekes-dalszerző, a Carbonfools egykori frontembere és kedvese dr. Monda Eszter tudományos munkatárs, jövőkutató, Sáfrány Emese légtornász-oktató és párja Hornyák Ádám labdarugó edző, Fluor Tomi rapper és párja Szabó-Sarkadi Emese vokalista-dalszerző, Kocsis Dénes színész és menyasszonya Mészáros Petra pszichológus, Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf és festőművész felesége Sárközi Éva, valamint Istenes Bence és Csobot Adél énekesnő.

Ha nem akarsz lemaradni a celebhírekről… akkor neked szól legújabb Facebook-oldalunk, a Nejlon, ahol éppen egy szuper közösség épül és ahol a hazai híres és/vagy érdekes emberek vannak a középpontban.

Kiemelt kép: Facebook/Nyerő Páros