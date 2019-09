Love Island Gábornak fel kellett adnia a játékot

A realityből újabb játékos távozik, habár egészen más okból, mint a korábbiak. Gábort nem a többiek szavazták ki, hanem kénytelen feladni a játékot egészsége miatt.

A Miss World Hungary tavalyi győztesét is láthatjuk mától a műsorban.

Néhány napja a srác fájdalmat érzett a karjában, ami miatt eleinte izomhúzódásra gyanakodott, de az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy sokkal komolyabb a baj, ami azonnali beavatkozást igényel.

A helyzet súlyosabb, mint ahogy azt gondoltuk. Nem csak egy izom szakadt el, hanem egy ér is, aminek következtében egy vérrög keletkezett. Ezzel nem is lehet repülnöm. Egy kétnapos orvosi beavatkozáson fogok részt venni. Holnap reggel kezdődik, mert hogyha ezt nem lépjük meg, félő, mivel ez a vérrög közel van a szívemhez és a tüdőmhöz, kicsit komolyabb baj is lehet ebből