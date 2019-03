Late-night show-t indítana Robbie Williams, hogy Jennifer Aniston is ismerje őt

A nemrég 45. szülinapját ünneplő Robbie Williams most arról beszélt, hogy James Corden nyomán, ő is szívesen indítana egy late-night show-t, ugyanis az angol X-Factorban való zsűrizés igencsak meghozta a kedvét a showman-szerepre.

Insta-sztorijában fedte fel terveit:

James Corden elképesztően tehetséges. Én is szeretnék így tévézni. Az X-Factor ajtót nyitott nekem ebben, James pedig inspirációt adott arra, mit is szeretnék csinálni. Ő úgy csinálja ezt, mintha semmiség lenne. Éveket töltöttem azzal, hogy megpróbáljak betörni Amerikába, de ezt már feladtam, és úgy voltam vele: basszus, ide úgy jöhetek, hogy azt se tudják, ki vagyok. De most megint meggondoltam magam. Azt akarom, hogy Amerikában mindenki ismerje a nevemet! Még Jennifer Aniston is