A Jonas-tesók az új klipjükbe belerakták a csajaikat is

Mint írtuk, egy nagyobb hiátus után visszatért a Jonas Brothers, meghozva mindenki nosztalgiáját, aki az előző évtizedben volt tinédzser.

Ma már egy új dalt és hozzá egy klipet is kiraktak, utóbbiban próbálják jelezni, hogy történt ám velük néhány dolog azóta, hogy ideiglenesen feloszlottak. Gyakorlatilag mindhármuk beletette a csaját, és tudva azt, hogy kik ők, felér egy kisebb villogással: Sophie Turner, Priyanka Chopra, és Danielle Jonas – utóbbi egyébként reality sztár Amerikában.

Pontosan bejött egyébként a tippje egy Twitter-felhasználónak, aki még anno az összeállás első pletykáira írta azt, hogy most, hogy mindegyik becsajozott, valószínűleg úgy fognak hangozni, mint a Blackstreet.

They all got some pussy finally. I bet they come back sounding like Blackstreet. https://t.co/bMbFYtpRCN

— MAXWELL. (@Notorious_MAX) 2019. február 19.