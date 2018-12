Mit tennél, ha két órán át a Last Christmast hallgattatnák veled?

A karácsonyi dalok általában sablonosak és unalmasak, de ettől persze kötelező azokat hallgatni az ünnep idején. Néhányuk viszont egészen más értelmet fog nyerni mostantól, hála a következő érdekességeknek. Izgalmas sztorik vannak a leghíresebb karácsonyi dalok mögött.

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Amikor Mariah Carey még nem a villantásaival és egyéb botrányaival volt elfoglalva, megírta a világ legismertebb karácsonyi dalát, az All I Want For Christmas Is You-t, amit azóta valószínűsíthetően minden bevásárló központban lejátszanak az ünnepek idején. Az igazi érdekesség, hogy Carey mindössze 15 perc alatt hozta össze ezt a dalt, az egészet pedig augusztusban forgatták, ez pedig 60 millió dollárt hozott az énekesnőnek.

A társszerző egyébként az a Walter Afanasieff volt, aki Celine Dionnak is segített összehozni a Titanic című film betétdalát, a My Heart Will Go Ont. Carey eléggé szereti saját dalát, mindössze egyetlen alkalommal engedte meg, hogy dalát valaki újraalkossa, ez pedig az Igazából szerelem című film egyik jelentében látható, amikor az egyik gyerekszereplő saját stílusában bemutatja a YouTube-on már 450 millió megtekintés felett járó Carey-dalt.

És hogy ne múljon el az olvasás enélkül, mutatjuk a fülbemászó dallamot:

James Lord Pierpont – Jingle Bells

Eredetileg az amerikai hálaadást akarta az orgonista szerző megünnepelni eme dal megírásával. Az első performanszra egy templomban került sor, még 1850 körül, amikor a hálaadást ünnepelték. Később, 1857-től elkezdték a karácsonyt ünnepelni a mára már kultikus slágerré váló dallal.

1965-ben két amerikai asztronauta, Walter M. Schirra és Thomas P. Stafford épp találkozóra indultak az űrben az a Gemini 6 nevű űrhajóval. A megközelítendő fél egyébként a Gemini 7 volt, amelyen szintúgy két asztronauta tartózkodott. A két hajó összekapcsolása sikeres volt, végül Schirráék elindulhattak haza, ám ekkor a két űrhajós tréfát eszelt ki az otthoniaknak. Felvették a kapcsolatot a Földdel, majd azt állították, látnak valami idegen objektumot a Föld légköre felé tartani, ami egy piros ruhás asztronautának tűnik, északról érkezve és délre tartva, poláris keringésben.A humorosnak szánt üzenetet végül egy harmonika-szólóval egészítették ki, amikor eljátszották rajta a Jingle Bells című dalt. Stafford így emlékszik az esetre:

Wally találta ki, hogy csináljuk meg ezt. Tudott egy kicsit játszani a harmonikán, gyakoroltuk is kétszer vagy háromszor, hogy tökéletes legyen. Persze a lentieknek nem szóltunk erről. Az éneklés eszünkbe se jutott. Hallottam, hogy az irányító központban egyre feszültebbek, aztán befejeztük a dalt, és mindenki megnyugodott, persze azt mondták, túl sok most már ez a két fickó.

Ez volt egyébként az első zenei előadás/teljesítmény, amit az űrben sikerült véghez vinni.

Elvis Presley – White Christmas

Irving Berlin rengeteg dalt írt élete során, köztük a White Christmas című számot is. A dalnak azóta több száz más verziója született, az egyik leghíresebb Elvis Presley-é. Azonban az eredeti szerző annyira nem szerette a Presley stílusában előadott dalt, hogy ki akarta tiltatni az amerikai rádiókból. Ráadásul Elvis ezzel promózta a karácsonyi albumát, aminek tetején persze a White Christmas virított.

Berlin ezt szentségtörésnek tartotta, szerinte a dalát megcsúfolta Presley, ezért barátaival közösen kampányba fogtak, hogy Elvis feldolgozását kitiltsák az összes rádióból.

Berlin akadékoskodása ellenére Elvis feldolgozása a slágerlisták csúcsára repítette, a rajongók pedig minden idők egyik legjobb karácsonyi dalának tartják. Ugyanebben az évben Presley megírta a Blue Christmas című slágerét, ami egyfajta válasz volt Irving Berlinnek. Mondanunk se kell: ez az Elvis-dal is karácsonyi örökzölddé vált, talán hallgatottabbá is téve az előadót.

Az eredeti dal valóban kult-szinten van az Egyesült Államokban, 1975-ben például ennek a lejátszásával evakuáltak amerikai katonákat Vietnamból — rádiós jelnek használva azt. Bing Crosby verziója volt az, ami egyébként a legtöbb pénzt termelte a dalból.

Sammy Cahn & Jule Styne – Let It Snow

Ez a dal is azon számok közé tartozik, amiket rendszeresen hallunk felcsendülni az ünnepi előkészületek idején, sőt, karácsony alatt is folyamatosan. Ennek ellenére a dalszöveg említést sem tesz arról, hogy ennek bármi köze is lenne a karácsonyhoz. Bár az emberek hivatkoznak rá képeslapokon, köszöntőkártyákon egyaránt.

A dal egy fickóról szól, aki meglátogatja a barátnőjét valamelyik téli hónapban, ennek ellenére szó sem esik a dalszövegben karácsonyról, ezt csupán így terjedt el a köztudatban,lévén ha a télről és a hóesésről szól, akkor biztosan köze van az ünnephez.

Minden idők egyik legjobb– egyáltalán nem tipikus – karácsonyi mozijában, a Drágán add az életed című Bruce Willis-filmen is megjelenik a Let It Snow. A karácsony estéjén játszódó akciófilm a Cahn-Styne szerzőpáros dalával zárja képsorait, ezzel is tovább erősítve a zene körül kialakult karácsony-kultuszt.

A filmek mellett a videójáték ipar is előszeretettel merít a dalból, a Mafia II. című akciójáték például szintén a karácsonyhoz köti a dalt egy jelenetében: a játék főhőse karácsonykor érkezik haza taxival a családhoz, miközben az utcán a Dean Martin-féle Let It Snowt hallhatjuk a rádióból.

Wham! – Last Christmas

Ha valaki azt hitte, ez ki fog maradni a felsorolásból, nagyot tévedett. A George Michael által írt és szerzett dal nem véletlenül forrt egybe az ünnepi hangulattal: árasztja magából a ’80-as évek varázsát, érthető szöveggel van megénekelve, és a karácsonyhoz kötjük — holott ezt sem feltétlenül kellene.

A dal ugyanis egy megfeneklett szerelmi kapcsolatról mesél nekünk, mindössze a refrénben találkozunk a szent ünnep említésével,George Michael ekkor énekli meg: „karácsonykor adtam neked a szívemet, másnap már túl is adtál rajta”. A dal egyébként jótékonysági céllal is működött: az etiópiai éhínséget akarták enyhíteni az összegyűjtött pénzzel. Amiből volt bőven, hiszen azonnal az első helyére került a brit zenei listáknak. Kevesen tudják, hogy a dalhoz készült videoklip volt az utolsó alkalom, amikor borosta/szakáll nélkül láthattuk George Michaelt videofelvételen.

Egy osztrák rádió műsorvezetője, Joe Kohlhofer például 2015-ben arról panaszkodott hallgatóinak, hogy szerinte senki nincs karácsonyi hangulatban, emiatt több mint 2 órán keresztül játszotta a Last Christmast a rádióban. Egy székkel elbarikádozta az ajtót a producerek elől, és addig nyomatta a Wham! dalát, míg kintről fel nem hívták telefonon, és vonalba kapcsolták négy éves lányát. A kislány elmondta, be kellene ezt fejezni, mert nem szereti George Michael dalát.

Judy Garland – Have Yourself a Merry Little Christmas

A dalszöveg nem Garlandhoz fűződik, hanem Hugh Martinhoz és Ralph Blane-hez. Az eredeti verzió azonban egy rendkívül sötét képet vázol az életről:

Boldog karácsonyt kívánok neked, lehet ez lesz az utolsó számodra, a jövőben pedig már mindenki a múlté lesz.

Ezt megváltoztatták az írók, annak ellenére, hogy a szerzőpáros úgy vélte, az élet az öröm és a kétségbeesés végtelen keveréke.

A sokkal fogyaszthatóbb „boldog karácsonyt kívánok neked, gyúljon fény a szívedben” verzió valamelyest jobban tükrözi az ünnep szellemiségét.

