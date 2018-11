Elképesztő okból mentették fel a barátnőjével erőszakoskodó férfit

Nagyon furcsa magyarázattal állt elő egy bíró, miért nem ítéli el az elé kerülő 35 éves Paul Measort egy vádpontban. Pedig a férfi volt partnerét, Lauren Smith-t napi szinten abuzálta, és az egyéves gyereküknek megtanította, hogy azt mondja anyjának, „kussoljál” és „kurvának” nevezze.

A 24 éves Smith Measor kilenc kirohanását is rögzítette, amiket le is játszottak a bíróságon. Az egyikben arcon is köpi. Arra is fény derült, hogy folyamatosan figyelte, merre jár a nő, megtiltotta neki, hogy találkozzon a barátaival, tudta a telefonja kódjait, bezárta a házba. Smith állítása szerint egyszer egy ollót is fogott volt párja a nyakához.

Mindezek ellenére Helen Cousins bíró felmentette az egyik vádpontban Measort. Noha szerinte „tiszteletlen” volt, de ezzel nem volt „súlyos hatással” Smith életére, mert ő ehhez „túl erős”.

Arról kellett megbizonyosodnom, hogy a viselkedésével irányította, kényszerítette volna és súlyos hatással lett volna az áldozat életére. Nincsen kétségem afelől, hogy az áldozat erős és cselekvőképes nő

– mondat a bírónő, hozzátéve, hogy a mondandója elejét pedig nem látta alátámasztva.

Smith felháborodott a döntésen, szerinte ugyanis az, hogy ő cselekvőképes ember, még nem jelenti azt, hogy nem lehet egy férfi viselkedésének áldozata, sőt Measor kontrollálta az életét négy éven keresztül.

De nem csak ő akadt fenn Cousins kijelentésén, a Women’s Aid – egy gyerekek és nők elleni erőszakkal szemben fellépő szervezet – vezetője, Katie Ghose is azt monda:

Egy bíró sem alapozhat arra egy ilyen ügyben, hogy az áldozat mennyire felel meg azoknak a sztereotípiáknak, ahogy egy áldozat ilyen esetben viselkedni szokott.

A bíróság az ügyre úgy reagált általánosságban, hogy a bírók a tudásuk maximumát hozzák, különböző képzésekre járnak. Ha valaki nem ért egyet egy döntéssel, az fellebbezhet.

Végül öt hónapra csak börtönbe került Measor a bíró döntése alapján testi sértés miatt, de az alól felmentette, hogy kényszerítő erővel lépett volna fel Smith-szel szemben.

