Károly herceg kitüntette Tom Hardyt

Tom Hardy a Buckingham-palotában kapott kitüntetést, személyesen Károly hercegtől. A színész a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) kapta meg a színművészetben nyújtott teljesítményéért. Erről a brit királyi család hivatalos Instagramjára tettek fel képeket.

Tom Hardy eddig is viszonylag közel állt a királyi családhoz – már Harry herceg és Meghan hercegné májusi esküvőjén is ott volt, 2010 óta pedig a Károly herceg által alapított Prince’s Trust egyik nagykövete.

Hardy-n kívül még Ken Follett író, illetve Lucy Worsley történész és tévés is kapott kitüntetést.

Kiemelt kép: Instagram/Royal Family