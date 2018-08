Megszólalt Demi Lovato dílere

Demi Lovato húga Istennek is köszöni, hogy nővére megélte 26. születésnapját

Az énekesnőhöz július 24-én hívtak mentőt a barátai, miután eszméletlenül találtak rá az otthonában. Demi Lovato két hétig feküdt kórházban, azt követően pedig egy rehabilitációs központba vonult.

Demi Lovato dílere nem először került szembe a törvénnyel Márciusban letartóztatták miután drogokat, lőfegyvert és körülbelül 2,8 millió forintnyi készpénzt találtak nála.

Az első hírek szerint, Lovato herointúladagolás miatt lett rosszul, de később kiderült, hogy oxikodont és fentanilt kapott dílerétől, amiket ráadásul a férfi kétes mexikói forrástól szerzett be. Az idén már több alkalommal is letartóztatott Brandon Johnson ennek ellenére nem tartja magát hibásnak, szerinte az énekesnő tisztába volt azzal, hogy veszélyes lehet a szer.

A díler a tmz-nek nyilatkozott az ügyben. Elmondta, hogy hajnali négykor kapott üzenetet Lovatótól, hogy menjen át hozzá. Ezt meg is tette, majd reggel 7-8 körül távozott. Az énekesnőnek állítólag akkor még semmi baja nem volt, csak aludt. Johnson mindemelett arra is utalást tett, hogy több alkalommal is szexuális kapcsolatot létesítettek. Demi Lovato közeli ismerősei azonban határozottan tagadják a viszonyt.

