Demi Lovato 2 hét után végre kijött a kórházból

Miután nagyjából két hete túladagolta magát valószínűleg heroinnal otthonában, az énekesnőt kórházba szállították, és ott kezelték azóta. Hétfőn nyilatkozott először a kórházba kerülése óta. Most végre kiengedték.

Demi Lovato először szólalt meg heroin-túladagolása óta Instagram-oldalán üzent rajongóinak, akiknek köszöni a sok szeretetet, amit az elmúlt időszakban kapott.

Azt üzente a rajongóinak, hogy köszöni a rengeteg támogatást, és nem adja fel a küzdelmet. Ezt el is kezdte bebizonyítani, ugyanis a kórházból egyenesen a rehabra indult el, hogy ismét megpróbál kigyógyulni a drogfüggésből, amitől évek óta nem sikerül teljesen megszabadulnia.

A kórházból családja és egyik volt barátja, Wilmer Valderrama kísérte ki és vitte át a rehabra. Még mindig a fél világ neki szurkol, hogy sikerüljön ebből kilábalnia, még celebek között is ritka, hogy valaki ennyi támogató üzenetet kapjon.

Kiemelt kép: Getty Images / Kevin Mazur/Getty Images for March For Our Lives