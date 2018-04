Luxus Vivien terhesen sem hagyja ki a szexet

Luxus Dalma: Napjában akár négyszer is megkívánom a szexet

A luxusfeleségek közül ketten is várandósak, így Luxus Dalma és Luxus Vivien egyre több közös témát tudnak kivesézni. A Feleségek luxuskivitelben új évadának első részében például a babaruhák között beszélték meg, hogy mennyire szexik még várandósan is, hogy apás szülést terveznek-e és hogy milyen a szexuális életük.

Smaltig Dalmáról már korábban kiderült, hogy akár naponta négyszer is letámadja a párját, vele ellentétben Vasvári Vivien visszafogottabb.

Én nem kergetem otthon a Fecsót, de úgy gondolom, hogy egészséges az étvágyam a terhesség alatti szexnél

– mondta a terhessége 38. hetében járó kismama.

Amíg a luxusfeleségek shoppingoltak, addig párjaik pedikűröztettek és egy spaban áztatták magukat. Bőven volt idejük arra, hogy kibeszéljék, mennyire meghíztak asszonyaik és hogy mennyire nem akarnak ott lenni a szülésnél, merthogy az nem férfi embernek való látvány.

A videó 13. percétől kezdődik a fenti téma.

Kiemelt kép: Viasat3