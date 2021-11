Lance Stroll széttörte az autóját az időmérőn, Valtteri Bottas a semmiből nyert pole-pozíciót

nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérőjét.

Alig kezdődött el az első szakasza az időmérőnek, amikor Lance Stroll autója az utolsó kanyarban megcsúszott, a kanadai pedig úgy a falba csapódott, hogy rögtön meg is állították az időmérőt. Az Aston Martin első kereke teljesen kitört, a törmelékeket pedig le kellett takarítani, 25 percig semmi sem történt.

A kényszerpihenőt követően Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, a váltócsere miatt büntetést váró Nyikita Mazepin és Stroll esett ki. A második szakasz végén Antonio Giovinazzi is a gumifalhoz ért ugyanabban a kanyarban, de az olasz autója megúszta. Kiesett a Q2-ben George Russell, Esteban Ocon, a két Alfa Romeo és Sebastian Vettel.

Zárásként pedig elkezdődhetett a sokadik Lewis Hamilton, Max Verstappen csata a pole-ért, legalábbis az eddigi eredmények ezt sugallták. Q3-ban azonban komoly gondjai akadtak a Red Bull versenyzőinek és nevető harmadikként Valtteri Bottas behúzta az első helyet csapattársa elől. A két Mercedest a két Red Bull követte végül.

QUALIFYING CLASSIFICATION:@MercedesAMGF1 in the box seat for Sunday #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jE5Wefj1DX

— Formula 1 (@F1) November 6, 2021