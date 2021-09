Két piros zászlós szünetet és Max Verstappen pole-pozícióját hozta a Holland Nagydíj időmérője

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzését.

Rögtön meglepetéssel indult a kvalifikáció, mivel a Red Bull pilótája, Sergio Pérez kiesett. A két Haas-versenyző utolsó két helyével szinte minden hétvégén számolni lehet, de Sebastian Vettel kiesése is valamennyire meghökkentő. Tegyük hozzá, a német nagyon észnél volt, amikor Schumacher és Mazepin vacakolásakor feláldozta utolsó gyors körét, hogy ne legyen baleset a szakasz végén.

A folytatás nagyon izgalmasan alakult, mert jobbnál jobb köröket futottak a pilóták, a Verstappen leggyorsabb köre mögött Leclerc és Gasly után jött csak a két Mercedes. A Williams versenyzői is egész jó időt mentek, azonban George Russell egy kicsit bátrabban vette be a tízes kanyart a megszokottnál, így aztán a kavicságyba sodródott ki és a falba csapódott. Innen viszont kigurult a brit autója, sőt még a piros zászló után vissza is ült Russell a kocsiba.

Végül azonban sok idejük nem volt javítani a Williams versenyzőinek, mert a folytatás után szinte azonnal jött az újabb baleset, Nicholas Latifi autója a füvet érte, amitől megpördült az egész kocsi és csúnyán a falba csapódott a kanadai pilóta. Az újabb piros zászlóval eldőlt, hogy az utlsó percekben már nem folytatódhatott a Q2, vagyis Russell, Stroll, Norris, Latifi és Cunoda sem jutott be a legjobb tíz közé.

Az utolsó szakaszban is elsők közt ment mért kört Max Verstappen, ráadásul két lila szektorral és 1:08.923-as idővel indította az etapot. Ezt később megjavította, amire szüksége is volt, mivel az addig 3 tizedmásodpercre lemaradó Mercedesesek közül Lewis Hamilton is 1:08.923-at ment, amivel második lett. Érdemes kiemelni Antonio Giovinazzit is, az olasz pilóta egész nap váratlanul jól szerepelt és a hetedik helyen zárta az időmérőt.